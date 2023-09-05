Тюменские застройщики заявили о дефиците профессиональных кадров

Самые редкие профессии в Тюмени — инженер ПТО, производитель работ и мастера различного профиля Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменские девелоперы испытывают серьезный кассовый голод. Особенно сейчас не хватает мастеров различного профиля, производителей работ и специалистов инженерных направлений, рассказал URA.RU источник в региональном строительном сообществе.

«С весны начали чувствовать небольшую потребность, и она постепенно нарастает. Особенно не хватает инженеров технического и строительного контроля, прорабов, различных мастеров. С рабочими тоже есть проблемы, но тут проще, тут люди с высшим образованием не нужны, требования не такие серьезные. А специалисты с высшей квалификацией в дефиците», — пояснил источник в беседе с URA.RU.

По данным рекрутинговой компании hh.ru, сейчас в Тюмени зарегистрировано более 2000 вакансий, связанных со промышленным и гражданским строительством. В поиске профессиональных кадров находятся, в том числе, крупные девелоперы — «Звезда», ARSIB Development, «Создатели». Разместили вакансии так же TIS, «Брусника» и несколько базирующихся в области нефтегазовых компаний.

Самыми востребованными специалистами в Тюменской области являются инженеры ПТО — потребность в них, по данным hh.ru, превышает 290 человек. На втором месте — прорабы и мастера строительно-монтажных работ, для них открыты 203 вакансии. Так же в компании готовы принять 163 разнорабочих и 324 специалиста других строительных направлений.

URA.RU направило запросы ведущим застройщикам Тюменской области, на момент публикации ответы ожидаются. Ранее агентство рассказало о том, что кадровый голод испытывают медицинские учреждения Тобольска.