25 июля 2023

Тоболяков отправляют к тюменским врачам из-за кадрового голода

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, проверка зрения, аппарат офтальмолога
В Тобольске в областной больнице №3 не хватает офтальмологов Фото:

В Тобольске (Тюменская область) в областной больнице №3 не хватает офтальмологов. Из-за отсутствия врачей прием вынуждены вести тюменские специалисты. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Действительно, на сегодня амбулаторно-поликлиническое звено ГБУЗ ТО „Областная больница № 3“ испытывает кадровый голод в офтальмологах, который обусловлен в том числе и очередными отпусками специалистов. В случае отсутствия в штате медучреждения специалистов, прием ведут тюменские врачи. Сроки ожидания в этом случае зависят от их загруженности», — рассказали агентству URA.RU в депздраве.

Там также добавили, что работа по привлечению специалистов, в том числе из других регионов России, ведется ежедневно. Ранее URA.RU писало, что вынуждены месяцами ждать своей очереди на прием к профильным врачам. Некоторые тоболяки полгода не могут записаться к окулисту.

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В Тобольске (Тюменская область) в областной больнице №3 не хватает офтальмологов. Из-за отсутствия врачей прием вынуждены вести тюменские специалисты. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Действительно, на сегодня амбулаторно-поликлиническое звено ГБУЗ ТО „Областная больница № 3“ испытывает кадровый голод в офтальмологах, который обусловлен в том числе и очередными отпусками специалистов. В случае отсутствия в штате медучреждения специалистов, прием ведут тюменские врачи. Сроки ожидания в этом случае зависят от их загруженности», — рассказали агентству URA.RU в депздраве. Там также добавили, что работа по привлечению специалистов, в том числе из других регионов России, ведется ежедневно. Ранее URA.RU писало, что вынуждены месяцами ждать своей очереди на прием к профильным врачам. Некоторые тоболяки полгода не могут записаться к окулисту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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