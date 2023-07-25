Тоболяков отправляют к тюменским врачам из-за кадрового голода

26 июля 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

В Тобольске в областной больнице №3 не хватает офтальмологов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) в областной больнице №3 не хватает офтальмологов. Из-за отсутствия врачей прием вынуждены вести тюменские специалисты. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Действительно, на сегодня амбулаторно-поликлиническое звено ГБУЗ ТО „Областная больница № 3“ испытывает кадровый голод в офтальмологах, который обусловлен в том числе и очередными отпусками специалистов. В случае отсутствия в штате медучреждения специалистов, прием ведут тюменские врачи. Сроки ожидания в этом случае зависят от их загруженности», — рассказали агентству URA.RU в депздраве. Там также добавили, что работа по привлечению специалистов, в том числе из других регионов России, ведется ежедневно. Ранее URA.RU писало, что вынуждены месяцами ждать своей очереди на прием к профильным врачам. Некоторые тоболяки полгода не могут записаться к окулисту.

В Тобольске (Тюменская область) в областной больнице №3 не хватает офтальмологов. Из-за отсутствия врачей прием вынуждены вести тюменские специалисты. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Действительно, на сегодня амбулаторно-поликлиническое звено ГБУЗ ТО „Областная больница № 3“ испытывает кадровый голод в офтальмологах, который обусловлен в том числе и очередными отпусками специалистов. В случае отсутствия в штате медучреждения специалистов, прием ведут тюменские врачи. Сроки ожидания в этом случае зависят от их загруженности», — рассказали агентству URA.RU в депздраве. Там также добавили, что работа по привлечению специалистов, в том числе из других регионов России, ведется ежедневно. Ранее URA.RU писало, что вынуждены месяцами ждать своей очереди на прием к профильным врачам. Некоторые тоболяки полгода не могут записаться к окулисту.