Тюменка напала на полицейского во время эвакуации ее машины

Жительница Тюменского района обматерила и ударила сотрудника ДПС, пока ее машину грузили на эвакуатор. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Машину забирали из-за аварии, которую совершил 14-летний сын женщины.
«7 сентября в Тюменском районе 14-летний мальчик без спроса взял ключи от родительского Nissan Cube, выехал со двора и столкнулся с ZAZ Chance. На место прибыла мама ребенка, у которой нет водительских прав. Когда машину грузили на эвакуатор, женщина начала бить патрульный автомобиль и ударила инспектора ДПС», — рассказали в ведомстве.
Тюменка нецензурно оскорбляла полицейских и мешала эвакуации машины. На женщину пришлось надеть наручники. Позднее экспертиза показала, что она была пьяна.
За неповиновение требованиям сотрудников полиции тюменку приговорили к 60 часам обязательных работ. В будущем ей предстоит разбирательство по факту применения насилия к силовику.
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