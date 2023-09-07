07 сентября 2023

Тюменка напала на полицейского во время эвакуации ее машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка решила спасти свое авто от эвакуации незаконными методами Фото:

Жительница Тюменского района обматерила и ударила сотрудника ДПС, пока ее машину грузили на эвакуатор. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Машину забирали из-за аварии, которую совершил 14-летний сын женщины.

«7 сентября в Тюменском районе 14-летний мальчик без спроса взял ключи от родительского Nissan Cube, выехал со двора и столкнулся с ZAZ Chance. На место прибыла мама ребенка, у которой нет водительских прав. Когда машину грузили на эвакуатор, женщина начала бить патрульный автомобиль и ударила инспектора ДПС», — рассказали в ведомстве.

Тюменка нецензурно оскорбляла полицейских и мешала эвакуации машины. На женщину пришлось надеть наручники. Позднее экспертиза показала, что она была пьяна.

За неповиновение требованиям сотрудников полиции тюменку приговорили к 60 часам обязательных работ. В будущем ей предстоит разбирательство по факту применения насилия к силовику.

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Жительница Тюменского района обматерила и ударила сотрудника ДПС, пока ее машину грузили на эвакуатор. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Машину забирали из-за аварии, которую совершил 14-летний сын женщины. «7 сентября в Тюменском районе 14-летний мальчик без спроса взял ключи от родительского Nissan Cube, выехал со двора и столкнулся с ZAZ Chance. На место прибыла мама ребенка, у которой нет водительских прав. Когда машину грузили на эвакуатор, женщина начала бить патрульный автомобиль и ударила инспектора ДПС», — рассказали в ведомстве. Тюменка нецензурно оскорбляла полицейских и мешала эвакуации машины. На женщину пришлось надеть наручники. Позднее экспертиза показала, что она была пьяна. За неповиновение требованиям сотрудников полиции тюменку приговорили к 60 часам обязательных работ. В будущем ей предстоит разбирательство по факту применения насилия к силовику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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