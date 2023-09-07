Тюменка напала на полицейского во время эвакуации ее машины

08 сентября 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Тюменка решила спасти свое авто от эвакуации незаконными методами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Тюменского района обматерила и ударила сотрудника ДПС, пока ее машину грузили на эвакуатор. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Машину забирали из-за аварии, которую совершил 14-летний сын женщины. «7 сентября в Тюменском районе 14-летний мальчик без спроса взял ключи от родительского Nissan Cube, выехал со двора и столкнулся с ZAZ Chance. На место прибыла мама ребенка, у которой нет водительских прав. Когда машину грузили на эвакуатор, женщина начала бить патрульный автомобиль и ударила инспектора ДПС», — рассказали в ведомстве. Тюменка нецензурно оскорбляла полицейских и мешала эвакуации машины. На женщину пришлось надеть наручники. Позднее экспертиза показала, что она была пьяна. За неповиновение требованиям сотрудников полиции тюменку приговорили к 60 часам обязательных работ. В будущем ей предстоит разбирательство по факту применения насилия к силовику.

Жительница Тюменского района обматерила и ударила сотрудника ДПС, пока ее машину грузили на эвакуатор. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Машину забирали из-за аварии, которую совершил 14-летний сын женщины. «7 сентября в Тюменском районе 14-летний мальчик без спроса взял ключи от родительского Nissan Cube, выехал со двора и столкнулся с ZAZ Chance. На место прибыла мама ребенка, у которой нет водительских прав. Когда машину грузили на эвакуатор, женщина начала бить патрульный автомобиль и ударила инспектора ДПС», — рассказали в ведомстве. Тюменка нецензурно оскорбляла полицейских и мешала эвакуации машины. На женщину пришлось надеть наручники. Позднее экспертиза показала, что она была пьяна. За неповиновение требованиям сотрудников полиции тюменку приговорили к 60 часам обязательных работ. В будущем ей предстоит разбирательство по факту применения насилия к силовику.