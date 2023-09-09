09 сентября 2023
08 сентября 2023

Тюменцы выстроились в очереди за призами викторины фестиваля «Тюменская осень»

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук голосует. Тюмень
Тюменцы массово пришли на участки не только голосовать, но и получать призы Фото:

Жители Тюмени выстраиваются в очереди, чтобы поучаствовать в викторине «Zнай свой край» фестиваля «Тюменская осень». Об этом с одного из избирательных участков сообщает корреспондент URA.RU. Очереди скапливаются и за бюллетенями для голосования на выборах.

«Мы пришли с дочкой к открытию участка в 08:00. Уже проголосовали и хотим что-нибудь выиграть в лотерее. Вот стоим в очереди, ждем, когда билет дадут», — рассказала пенсионерка Татьяна Александровна корреспонденту URA.RU.

Тюменцы не скрывают заинтересованности в получении ценных призов. Организаторы фестиваля «Тюменская осень» уже объявили, что два человека выиграли квартиру, еще один — автомобиль.

«На некоторых участках мы наблюдаем на мониторах очереди избирателей к местам выдачи бюллетеней, но это обычная ситуация для этого времени дня», — сообщил URA.RU заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артур Юрьев.

Общественные наблюдатели находятся на всех избирательных участках в Тюменской области. Штаб мониторинга получает видео в режиме онлайн с 790 участков.

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Жители Тюмени выстраиваются в очереди, чтобы поучаствовать в викторине «Zнай свой край» фестиваля «Тюменская осень». Об этом с одного из избирательных участков сообщает корреспондент URA.RU. Очереди скапливаются и за бюллетенями для голосования на выборах. «Мы пришли с дочкой к открытию участка в 08:00. Уже проголосовали и хотим что-нибудь выиграть в лотерее. Вот стоим в очереди, ждем, когда билет дадут», — рассказала пенсионерка Татьяна Александровна корреспонденту URA.RU. Тюменцы не скрывают заинтересованности в получении ценных призов. Организаторы фестиваля «Тюменская осень» уже объявили, что два человека выиграли квартиру, еще один — автомобиль. «На некоторых участках мы наблюдаем на мониторах очереди избирателей к местам выдачи бюллетеней, но это обычная ситуация для этого времени дня», — сообщил URA.RU заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артур Юрьев. Общественные наблюдатели находятся на всех избирательных участках в Тюменской области. Штаб мониторинга получает видео в режиме онлайн с 790 участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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