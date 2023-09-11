11 сентября 2023

В Кургане больше 800 домов останутся без горячей воды. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Дворца водных видов спорта после реконструкции. Первоуральск, смеситель, кран водопроводный
Горячая вода в Кургане будет отключена практически в тысячи домов Фото:

В Кургане под отключение горячей воды попадают более 800 домов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Курганской генерирующей компании».

«По причине замены изношенного участка магистральной тепловой сети „Курганская генерирующая компания“ с 13 по 15 сентября остановит подачу горячего водоснабжения большей части Центра города и поселку „Северный“. Всего под отключение попадут 836 многоквартирных домов», — рассказали URA.RU в пресс-службе КГК.

Сообщается, что работы по замене участка тепловой сети начнутся 13 сентября и продлятся два дня. Подачу горячей воды планируют возобновить 15 сентября.

В Кургане отключат горячую воду из-за ремонта теплосетей
В Кургане отключат горячую воду из-за ремонта теплосетей
Фото:
Без горячего водоснабжения останутся тысячи курганцев
Без горячего водоснабжения останутся тысячи курганцев
Фото:
Ремонт теплосети займет два рабочих дня
Ремонт теплосети займет два рабочих дня
Фото:

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В Кургане под отключение горячей воды попадают более 800 домов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Курганской генерирующей компании». «По причине замены изношенного участка магистральной тепловой сети „Курганская генерирующая компания“ с 13 по 15 сентября остановит подачу горячего водоснабжения большей части Центра города и поселку „Северный“. Всего под отключение попадут 836 многоквартирных домов», — рассказали URA.RU в пресс-службе КГК. Сообщается, что работы по замене участка тепловой сети начнутся 13 сентября и продлятся два дня. Подачу горячей воды планируют возобновить 15 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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