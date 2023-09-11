Горячая вода в Кургане будет отключена практически в тысячи домов
В Кургане под отключение горячей воды попадают более 800 домов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Курганской генерирующей компании».
«По причине замены изношенного участка магистральной тепловой сети „Курганская генерирующая компания“ с 13 по 15 сентября остановит подачу горячего водоснабжения большей части Центра города и поселку „Северный“. Всего под отключение попадут 836 многоквартирных домов», — рассказали URA.RU в пресс-службе КГК.
Сообщается, что работы по замене участка тепловой сети начнутся 13 сентября и продлятся два дня. Подачу горячей воды планируют возобновить 15 сентября.
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