В Тюмени резко выросли цены на вторичное жилье

В Тюмени за год в среднем на 11% выросли цены на вторичном рынке жилья. Такими исследованиями поделились эксперты сервиса «Авито недвижимость».
«По сравнению с августом 2022 года двухкомнатные и трехкомнатные квартиры стали дороже на 14%, объекты с четырьмя комнатами и более — на 11%, однокомнатные квартиры — на 9%, студии — лишь на 1%. Единственными сегментами, которые нарастили долю в экспозиции, стали так называемые „семейные квартиры“ — трехкомнатные и четырехкомнатные», — говорится в сообщении сервиса.
По данным «Авито», средняя стоимость трехкомнатных квартир на вторичном рынке Тюмени стартует от 7,5 млн рублей, а четырехкомнатных — от 9 млн рублей. Как пояснила URA.RU президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина, речь, в первую очередь, идет о так называемом «новом вторичном жилье». Оно попадает на продажу сразу после ввода дома в эксплуатацию. «Вторичным в полном смысле его назвать сложно: в этих квартирах не жили, это был способ инвестировать», — добавила Бабушкина.
Ранее URA.RU рассказало об ажиотажном спросе на рынке недвижимости Тюмени. По словам риэлторов, он обусловлен желанием тюменцев сохранить свои сбережения.
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