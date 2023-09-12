В Тюмени резко выросли цены на вторичное жилье

«Авито Недвижимость»: цены на вторичном рынке жилья Тюмени выросли за год на 11%

12 сентября 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

В структуре предложений на вторичном рынке больше всего квартир «семейного» формата Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени за год в среднем на 11% выросли цены на вторичном рынке жилья. Такими исследованиями поделились эксперты сервиса «Авито недвижимость». «По сравнению с августом 2022 года двухкомнатные и трехкомнатные квартиры стали дороже на 14%, объекты с четырьмя комнатами и более — на 11%, однокомнатные квартиры — на 9%, студии — лишь на 1%. Единственными сегментами, которые нарастили долю в экспозиции, стали так называемые „семейные квартиры“ — трехкомнатные и четырехкомнатные», — говорится в сообщении сервиса. По данным «Авито», средняя стоимость трехкомнатных квартир на вторичном рынке Тюмени стартует от 7,5 млн рублей, а четырехкомнатных — от 9 млн рублей. Как пояснила URA.RU президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина, речь, в первую очередь, идет о так называемом «новом вторичном жилье». Оно попадает на продажу сразу после ввода дома в эксплуатацию. «Вторичным в полном смысле его назвать сложно: в этих квартирах не жили, это был способ инвестировать», — добавила Бабушкина. Ранее URA.RU рассказало об ажиотажном спросе на рынке недвижимости Тюмени. По словам риэлторов, он обусловлен желанием тюменцев сохранить свои сбережения.

В Тюмени за год в среднем на 11% выросли цены на вторичном рынке жилья. Такими исследованиями поделились эксперты сервиса «Авито недвижимость». «По сравнению с августом 2022 года двухкомнатные и трехкомнатные квартиры стали дороже на 14%, объекты с четырьмя комнатами и более — на 11%, однокомнатные квартиры — на 9%, студии — лишь на 1%. Единственными сегментами, которые нарастили долю в экспозиции, стали так называемые „семейные квартиры“ — трехкомнатные и четырехкомнатные», — говорится в сообщении сервиса. По данным «Авито», средняя стоимость трехкомнатных квартир на вторичном рынке Тюмени стартует от 7,5 млн рублей, а четырехкомнатных — от 9 млн рублей. Как пояснила URA.RU президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина, речь, в первую очередь, идет о так называемом «новом вторичном жилье». Оно попадает на продажу сразу после ввода дома в эксплуатацию. «Вторичным в полном смысле его назвать сложно: в этих квартирах не жили, это был способ инвестировать», — добавила Бабушкина. Ранее URA.RU рассказало об ажиотажном спросе на рынке недвижимости Тюмени. По словам риэлторов, он обусловлен желанием тюменцев сохранить свои сбережения.