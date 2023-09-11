11 сентября 2023

Тюменцы начали повально скупать квартиры

Тюменские риэлторы отмечают ажиотажный спрос на рынке жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на жилье в Тюмени растет как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости Фото:

В первую неделю сентября в Тюмени начался ажиотажный спрос на квартиры в новостройках и на вторичном рынке. Об этом URA.RU рассказал источник в сообществе риэлторов Тюменской области.

«После всех изменений на фоне повышения ключевой ставки ждали оттока клиентов, но получилось, что спрос начал серьезно расти. В отдельных сегментах рынка до 5-7% рост на данный момент. Мы думали, люди начнут бояться вкладывать свои сбережения, а они наоборот стали чаще их вкладывать», — сообщил URA.RU собеседник.

Тенденцию подтверждает и руководитель федерального агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он отмечает, что по итогам августа спрос и выручка существенно увеличились. «В сухом остатке: к рекордному июлю выручка приросла на 25,1%. А если смотреть к вполне успешному августу 2022 года, то у нас прирост выручки составил и вовсе плюс 96%, проще говоря почти удвоилась», — заявил Хусаинов в своем telegram-канале.

При этом аналитика агентства отмечает, что цены на вторичном рынке продолжают расти. На данный момент стоимость квадратного метра вторичного жилья приблизилась к отметке 110 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что квартиры в Тюменской области покупают не только жители региона.

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В первую неделю сентября в Тюмени начался ажиотажный спрос на квартиры в новостройках и на вторичном рынке. Об этом URA.RU рассказал источник в сообществе риэлторов Тюменской области. «После всех изменений на фоне повышения ключевой ставки ждали оттока клиентов, но получилось, что спрос начал серьезно расти. В отдельных сегментах рынка до 5-7% рост на данный момент. Мы думали, люди начнут бояться вкладывать свои сбережения, а они наоборот стали чаще их вкладывать», — сообщил URA.RU собеседник. Тенденцию подтверждает и руководитель федерального агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он отмечает, что по итогам августа спрос и выручка существенно увеличились. «В сухом остатке: к рекордному июлю выручка приросла на 25,1%. А если смотреть к вполне успешному августу 2022 года, то у нас прирост выручки составил и вовсе плюс 96%, проще говоря почти удвоилась», — заявил Хусаинов в своем telegram-канале. При этом аналитика агентства отмечает, что цены на вторичном рынке продолжают расти. На данный момент стоимость квадратного метра вторичного жилья приблизилась к отметке 110 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что квартиры в Тюменской области покупают не только жители региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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