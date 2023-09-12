«Кургансельмаш» заставили заплатить 100 000 рублей работнику, получившему травму

Сотрудник предприятия «Кургансельмаш» получил травму во время работы на прессе. Прокурор региона направил иск, чтобы взыскать с работодателя 100 000 рублей компенсации. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Курганской области.
«Установлено, что на предприятии „Кургансельмаш“ при осуществлении штампования деталей на прессе работник получил травму правой руки. В связи с этим прокуратурой области в его интересах в суд направлено исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда, требования которого удовлетворены на сумму 100 000 рублей», — указано на сайте ведомства.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов нашли нарушения в соблюдении требований охраны труда у работников. По информации с сайта курганской прокуратуры, из-за полученной травмы пострадавшему будет сложнее работать на станке.
Ранее URA.RU писало, что сотрудник «Курганмашзавода» упал с высоты. Мужчина получил травму во время работы пресса.
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