12 сентября 2023

«Кургансельмаш» заставили заплатить 100 000 рублей работнику, получившему травму

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод Кургансельмаш. Курган, цех завода, кургансельмаш
Работник курганского предприятия пострадал во время работы (архивное фото) Фото:

Сотрудник предприятия «Кургансельмаш» получил травму во время работы на прессе. Прокурор региона направил иск, чтобы взыскать с работодателя 100 000 рублей компенсации. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Курганской области.

«Установлено, что на предприятии „Кургансельмаш“ при осуществлении штампования деталей на прессе работник получил травму правой руки. В связи с этим прокуратурой области в его интересах в суд направлено исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда, требования которого удовлетворены на сумму 100 000 рублей», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов нашли нарушения в соблюдении требований охраны труда у работников. По информации с сайта курганской прокуратуры, из-за полученной травмы пострадавшему будет сложнее работать на станке.

Ранее URA.RU писало, что сотрудник «Курганмашзавода» упал с высоты. Мужчина получил травму во время работы пресса.

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Сотрудник предприятия «Кургансельмаш» получил травму во время работы на прессе. Прокурор региона направил иск, чтобы взыскать с работодателя 100 000 рублей компенсации. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Курганской области. «Установлено, что на предприятии „Кургансельмаш“ при осуществлении штампования деталей на прессе работник получил травму правой руки. В связи с этим прокуратурой области в его интересах в суд направлено исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда, требования которого удовлетворены на сумму 100 000 рублей», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов нашли нарушения в соблюдении требований охраны труда у работников. По информации с сайта курганской прокуратуры, из-за полученной травмы пострадавшему будет сложнее работать на станке. Ранее URA.RU писало, что сотрудник «Курганмашзавода» упал с высоты. Мужчина получил травму во время работы пресса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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