12 сентября 2023

Замначальника курганской полиции Мамаев уехал в командировку в Ингушетию

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Выступление группы «Любэ». Курган , полиция, мвд россии, наряд полиции
Курганских полицейских наградили за службу в Ингушетии Фото:

Заместитель начальника УМВД по Курганской области Андрей Мамаев уехал в Республику Ингушетия в командировку. Полковник полиции наградил там своих сотрудников за службу. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления МВД.

«Заместитель начальника полиции УМВД России по Курганской области полковник полиции Андрей Мамаев посетил сводный отряд полиции, дислоцирующийся в городе Малгобек Республики Ингушетия. Двум полицейским руководитель вручил нагрудные знаки «За отличную службу в МВД» и «Отличник полиции», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что полковник полиции Мамаев поехал лично проверить работу сотрудников патрульно-постовой службы. Также замначальника курганского УМВД поздравил полицейских со 100-летней годовщиной образования ППС. Сотрудникам, которые находятся на службе, также вручили грамоты и премии.

Ранее URA.RU писало, что генерал Свинов отправил курганских полицейских в Ингушетию. Сотрудники регионального управления ведомства проходят службу на Северном Кавказе.

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Заместитель начальника УМВД по Курганской области Андрей Мамаев уехал в Республику Ингушетия в командировку. Полковник полиции наградил там своих сотрудников за службу. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления МВД. «Заместитель начальника полиции УМВД России по Курганской области полковник полиции Андрей Мамаев посетил сводный отряд полиции, дислоцирующийся в городе Малгобек Республики Ингушетия. Двум полицейским руководитель вручил нагрудные знаки «За отличную службу в МВД» и «Отличник полиции», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что полковник полиции Мамаев поехал лично проверить работу сотрудников патрульно-постовой службы. Также замначальника курганского УМВД поздравил полицейских со 100-летней годовщиной образования ППС. Сотрудникам, которые находятся на службе, также вручили грамоты и премии. Ранее URA.RU писало, что генерал Свинов отправил курганских полицейских в Ингушетию. Сотрудники регионального управления ведомства проходят службу на Северном Кавказе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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