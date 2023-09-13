В Курганской области стоимость дизеля почти достигла уровня элитного бензина

В Курганской области продолжается рост цен на дизель. Средняя стоимость топлива почти достигла уровня бензина премиального класса. Соответствующая информация появилась на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.
«Средняя стоимость дизельного топлива на территории Курганской области достигла 61 рублей за литр, что по сравнению с прошлым периодом выше на 1%. Это близко к стоимости бензина класса премиум АИ-98, за литр которого курганским водителям придется заплатить 64 рубль», — указано на сайте Свердловскстата.
Ранее повышение цены наблюдалось в ноябре 2022 года. Тогда стоимость дизельного топлива достигала 54 рублей за литр. Повышение средней стоимости также наблюдалось и в январе 2023 года: дизель стоил 58 рублей.
Ранее URA.RU писало, что средняя цена на дизельное топливо в Курганской области повышалась в разгар уборочной кампании. Наибольший расход данного вида топлива идет именно в сельском хозяйстве.
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