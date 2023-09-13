13 сентября 2023

В Курганской области стоимость дизеля почти достигла уровня элитного бензина

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцам придется больше платить за литр дизельного топлива Фото:

В Курганской области продолжается рост цен на дизель. Средняя стоимость топлива почти достигла уровня бензина премиального класса. Соответствующая информация появилась на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Средняя стоимость дизельного топлива на территории Курганской области достигла 61 рублей за литр, что по сравнению с прошлым периодом выше на 1%. Это близко к стоимости бензина класса премиум АИ-98, за литр которого курганским водителям придется заплатить 64 рубль», — указано на сайте Свердловскстата.

Ранее повышение цены наблюдалось в ноябре 2022 года. Тогда стоимость дизельного топлива достигала 54 рублей за литр. Повышение средней стоимости также наблюдалось и в январе 2023 года: дизель стоил 58 рублей.

Ранее URA.RU писало, что средняя цена на дизельное топливо в Курганской области повышалась в разгар уборочной кампании. Наибольший расход данного вида топлива идет именно в сельском хозяйстве.

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В Курганской области продолжается рост цен на дизель. Средняя стоимость топлива почти достигла уровня бензина премиального класса. Соответствующая информация появилась на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Средняя стоимость дизельного топлива на территории Курганской области достигла 61 рублей за литр, что по сравнению с прошлым периодом выше на 1%. Это близко к стоимости бензина класса премиум АИ-98, за литр которого курганским водителям придется заплатить 64 рубль», — указано на сайте Свердловскстата. Ранее повышение цены наблюдалось в ноябре 2022 года. Тогда стоимость дизельного топлива достигала 54 рублей за литр. Повышение средней стоимости также наблюдалось и в январе 2023 года: дизель стоил 58 рублей. Ранее URA.RU писало, что средняя цена на дизельное топливо в Курганской области повышалась в разгар уборочной кампании. Наибольший расход данного вида топлива идет именно в сельском хозяйстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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