В Тюменской области самые высокие зарплаты предлагают контрактникам

Контрактникам предлагают до 226 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Служба по контракту стала самой высокооплачиваемой сферой в Тюменской области Об этом свидетельствуют данные федерального портала «Работа в России». Наивысший доход новым сотрудникам готов обеспечить военный комиссариат.

«Ранжирование вакансий, открытых на рынке труда Тюменской области, по уровню зарплат. Первое место: военнослужащие для службы по контракту, предлагаемый доход — от 204 до 226 тысяч рублей», — следует из данных портала «Работа в России», размещенных за период 12—14 сентября.

Вакансии для контрактников от военного комиссариата региона оказались самыми дорогими на областном рынке труда. Сразу за ними следует предложение для стоматолога, который требуется в одну из частных клиник на зарплату до 200 тысяч рублей. Третья позиция у замначальника одного из управлений нефтяной компании: зарплатное предложение для соискателей на эту должность составляет до 178,5 тысячи рублей.