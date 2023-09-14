В Тюменской области самые высокие зарплаты предлагают контрактникам

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Контрактникам предлагают до 226 тысяч рублей в месяц Фото:

Служба по контракту стала самой высокооплачиваемой сферой в Тюменской области Об этом свидетельствуют данные федерального портала «Работа в России». Наивысший доход новым сотрудникам готов обеспечить военный комиссариат.

«Ранжирование вакансий, открытых на рынке труда Тюменской области, по уровню зарплат. Первое место: военнослужащие для службы по контракту, предлагаемый доход — от 204 до 226 тысяч рублей», — следует из данных портала «Работа в России», размещенных за период 12—14 сентября.

Вакансии для контрактников от военного комиссариата региона оказались самыми дорогими на областном рынке труда. Сразу за ними следует предложение для стоматолога, который требуется в одну из частных клиник на зарплату до 200 тысяч рублей. Третья позиция у замначальника одного из управлений нефтяной компании: зарплатное предложение для соискателей на эту должность составляет до 178,5 тысячи рублей.

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Служба по контракту стала самой высокооплачиваемой сферой в Тюменской области Об этом свидетельствуют данные федерального портала «Работа в России». Наивысший доход новым сотрудникам готов обеспечить военный комиссариат. «Ранжирование вакансий, открытых на рынке труда Тюменской области, по уровню зарплат. Первое место: военнослужащие для службы по контракту, предлагаемый доход — от 204 до 226 тысяч рублей», — следует из данных портала «Работа в России», размещенных за период 12—14 сентября. Вакансии для контрактников от военного комиссариата региона оказались самыми дорогими на областном рынке труда. Сразу за ними следует предложение для стоматолога, который требуется в одну из частных клиник на зарплату до 200 тысяч рублей. Третья позиция у замначальника одного из управлений нефтяной компании: зарплатное предложение для соискателей на эту должность составляет до 178,5 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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