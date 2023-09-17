17 сентября 2023
16 сентября 2023
15 сентября 2023

Мэр Ноябрьска созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям. Фото

Власти Ноябрьска предоставили временное жилье погорельцам
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Бурова-Петрова. Курган, погорельцы, последствия пожара, сгоревшие дома
Власти Ноябрьска решают вопрос по расселению жильцов сгоревшего дома Фото:

Власти Ноябрьска (ЯНАО) собрали внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой рассмотрели, в том числе и вопрос размещения жильцов, лишившихся крова в результате ночного пожара. Этот вопрос находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Три семьи получили жилье из маневренного фонда администрации, остальные разместились у родственников и знакомых. Дальнейший вопрос жилья будет решаться индивидуально», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Предоставление жилья зависит от основания, на котором жильцы занимали свои квартиры. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

Мэр Ноябрьска Алексей Романов почтил память погибших минутой молчания. После он озвучил ситуацию с предоставлением жилья пострадавшим от пожара и обещал оказать материальную помощь и помощь при восстановлении утраченных документов.

Ранее URA.RU сообщило, что в результате ночного пожара в Ноябрьске сгорел жилой дом. Сотрудники окружного следственного комитета расследуют уголовное дело о гибели троих жителей и причинах пожара. Этот пожар был не единственным за сутки, на других обошлось без жертв.

В Ноябрьске состоялось внеочередное заседание комиссии по ЧС
В Ноябрьске состоялось внеочередное заседание комиссии по ЧС
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Власти Ноябрьска (ЯНАО) собрали внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой рассмотрели, в том числе и вопрос размещения жильцов, лишившихся крова в результате ночного пожара. Этот вопрос находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства. «Три семьи получили жилье из маневренного фонда администрации, остальные разместились у родственников и знакомых. Дальнейший вопрос жилья будет решаться индивидуально», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. Предоставление жилья зависит от основания, на котором жильцы занимали свои квартиры. Ситуация находится на контроле прокуратуры. Мэр Ноябрьска Алексей Романов почтил память погибших минутой молчания. После он озвучил ситуацию с предоставлением жилья пострадавшим от пожара и обещал оказать материальную помощь и помощь при восстановлении утраченных документов. Ранее URA.RU сообщило, что в результате ночного пожара в Ноябрьске сгорел жилой дом. Сотрудники окружного следственного комитета расследуют уголовное дело о гибели троих жителей и причинах пожара. Этот пожар был не единственным за сутки, на других обошлось без жертв.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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