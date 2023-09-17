Тюменка купила в «Монетке» рыбу, набитую камнями. Видео

18 сентября 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Внутри рыбы женщина нашла груду камней Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жительница Тюмени приобрела в магазине «Монетка» форель, набитую камнями. Об этом жительница города Елена Плохинова рассказала в социальных сетях. «Купила форель, стала разделывать и нашла внутри мешок с камнями. Я такого никогда не видела, больше половины рыбы — камни. Их специально туда запихивали или кормят ее так? Я в шоке», — рассказала тюменка, засняв свою находку на видео и выложив в группу «ЧС Тюмень». В комментариях женщина уточнила, что купила форель в магазине «Монетка». На этикетке с упаковки рыбы сказано, что она поступила из Армении. URA.RU направило запрос в пресс-службу торговой сети, ответ ожидается.

Жительница Тюмени приобрела в магазине «Монетка» форель, набитую камнями. Об этом жительница города Елена Плохинова рассказала в социальных сетях. «Купила форель, стала разделывать и нашла внутри мешок с камнями. Я такого никогда не видела, больше половины рыбы — камни. Их специально туда запихивали или кормят ее так? Я в шоке», — рассказала тюменка, засняв свою находку на видео и выложив в группу «ЧС Тюмень». В комментариях женщина уточнила, что купила форель в магазине «Монетка». На этикетке с упаковки рыбы сказано, что она поступила из Армении. URA.RU направило запрос в пресс-службу торговой сети, ответ ожидается.