Присяжные вынесли вердикт тюменскому полицейскому, обвиняемому в убийстве

Во время пьяной ссоры Постников избил родственника Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Присяжные заседатели вынесли вердикт в отношении майора тюменской полиции Ярослава Постникова, которого обвиняют в убийстве родственника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«После совещания присяжные решили, что Ярослав Постников виновен и не заслуживает снисхождения. Дальнейшее разбирательство пройдет без участия присяжных. Суд еще раз выслушает стороны и последнее слово Ярослава Постникова, затем на основе вердикта присяжных определит наказание», — рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел ночью 17 июля 2022 года в СНТ «Медик». URA.RU писало, что во время пьяной ссоры обвиняемый избил родственника. От полученных травм тюменец скончался в больнице. В разговоре с корреспондентом агентства обвиняемый заявил, что он пытался спасти родственника, которому во время отдыха внезапно стало плохо.