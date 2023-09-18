Присяжные вынесли вердикт тюменскому полицейскому, обвиняемому в убийстве

Присяжные заседатели вынесли вердикт в отношении майора тюменской полиции Ярослава Постникова, которого обвиняют в убийстве родственника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«После совещания присяжные решили, что Ярослав Постников виновен и не заслуживает снисхождения. Дальнейшее разбирательство пройдет без участия присяжных. Суд еще раз выслушает стороны и последнее слово Ярослава Постникова, затем на основе вердикта присяжных определит наказание», — рассказали в пресс-службе.
Инцидент произошел ночью 17 июля 2022 года в СНТ «Медик». URA.RU писало, что во время пьяной ссоры обвиняемый избил родственника. От полученных травм тюменец скончался в больнице. В разговоре с корреспондентом агентства обвиняемый заявил, что он пытался спасти родственника, которому во время отдыха внезапно стало плохо.
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