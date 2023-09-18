Присяжные вынесли вердикт тюменскому полицейскому, обвиняемому в убийстве

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Ярослав Постников в суде. Тюмень , постников ярослав
Во время пьяной ссоры Постников избил родственника Фото:

Присяжные заседатели вынесли вердикт в отношении майора тюменской полиции Ярослава Постникова, которого обвиняют в убийстве родственника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«После совещания присяжные решили, что Ярослав Постников виновен и не заслуживает снисхождения. Дальнейшее разбирательство пройдет без участия присяжных. Суд еще раз выслушает стороны и последнее слово Ярослава Постникова, затем на основе вердикта присяжных определит наказание», — рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел ночью 17 июля 2022 года в СНТ «Медик». URA.RU писало, что во время пьяной ссоры обвиняемый избил родственника. От полученных травм тюменец скончался в больнице. В разговоре с корреспондентом агентства обвиняемый заявил, что он пытался спасти родственника, которому во время отдыха внезапно стало плохо.

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Присяжные заседатели вынесли вердикт в отношении майора тюменской полиции Ярослава Постникова, которого обвиняют в убийстве родственника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «После совещания присяжные решили, что Ярослав Постников виновен и не заслуживает снисхождения. Дальнейшее разбирательство пройдет без участия присяжных. Суд еще раз выслушает стороны и последнее слово Ярослава Постникова, затем на основе вердикта присяжных определит наказание», — рассказали в пресс-службе. Инцидент произошел ночью 17 июля 2022 года в СНТ «Медик». URA.RU писало, что во время пьяной ссоры обвиняемый избил родственника. От полученных травм тюменец скончался в больнице. В разговоре с корреспондентом агентства обвиняемый заявил, что он пытался спасти родственника, которому во время отдыха внезапно стало плохо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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