18 сентября 2023

Тюменец после развода с женой начал тратить детское пособие на себя

© Служба новостей «URA.RU»
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После развода мужчина оформил детское пособие на себя Фото:

Житель Тюмени после развода с женой тайком оформил ежемесячное пособие по уходу за детьми на себя. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Там добавили, что из-за этого бывшая супруга тюменца трижды получала отказ на оформление указанных выплат от Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

«С апреля 2022 года по апрель 2023 года тюменка получала ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, затем обратилась вновь в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации для дальнейшего его назначения, но трижды получила отказ. Оказалось, что бывший муж обратился с заявлением о назначении ему пособия на детей и с 1 мая 2023 года получал порядка 14 тысяч рублей ежемесячно. При этом полученные деньги мужчина не передавал на содержание детей», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что 36-летняя жительница Тюмени обратилась в прокуратуру. Во время проверки было установлено, что женщина развелась с супругом в 2018 году. На воспитании у нее остались двое детей: 11 и 14 лет, на содержание которых бывший муж тюменки и оформил пособие. А полученные деньги он фактически тратил на себя.

Прокуратура восстановила право матери на получение ежемесячной выплаты на детей. Отца несовершеннолетних обязали вернуть сумму выплат, которые он успел получить с мая 2023 года.

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Житель Тюмени после развода с женой тайком оформил ежемесячное пособие по уходу за детьми на себя. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Там добавили, что из-за этого бывшая супруга тюменца трижды получала отказ на оформление указанных выплат от Фонда пенсионного и социального страхования РФ. «С апреля 2022 года по апрель 2023 года тюменка получала ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, затем обратилась вновь в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации для дальнейшего его назначения, но трижды получила отказ. Оказалось, что бывший муж обратился с заявлением о назначении ему пособия на детей и с 1 мая 2023 года получал порядка 14 тысяч рублей ежемесячно. При этом полученные деньги мужчина не передавал на содержание детей», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что 36-летняя жительница Тюмени обратилась в прокуратуру. Во время проверки было установлено, что женщина развелась с супругом в 2018 году. На воспитании у нее остались двое детей: 11 и 14 лет, на содержание которых бывший муж тюменки и оформил пособие. А полученные деньги он фактически тратил на себя. Прокуратура восстановила право матери на получение ежемесячной выплаты на детей. Отца несовершеннолетних обязали вернуть сумму выплат, которые он успел получить с мая 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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