21 сентября 2023

Чиновник не предотвратил конфликт, который привел к избиению тюменца

Глава поселения Яналиев не предотвратил конфликт, в котором пострадал мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тобольском районе произошла драка между односельчанами Фото:

Один из жителей Ачирского поселения Тобольского района (Тюменская область) поссорился со знакомым и попросил помочь с разрешением конфликта сельского главу Дильнура Яналиева. После того как он вмешался в конфликт, один из его участников получил тяжкие телесные повреждения. Об этом URA.RU стало известно из судебных документов.

«В декабре 2022 года между жителями Ачир Яналеевым и Айдуллиным произошел конфликт, в результате которого последний получил телесные повреждения. Для урегулирования конфликтной ситуации Айдуллин пригласил главу Ачирского поселения Дильнура Яналиева. По его просьбе участники потасовки и глава Ачир собрались в доме Айдуллина, где также находились двое братьев последнего. Присутствующие попросили Яналеева извиниться перед Айдуллиным, однако он в грубой форме ответил отказом», — написано в одном из документов Тобольского районного суда.

Так указано, что после отказа глава Ачирского поселения покинул дом, в котором происходил разговор. Оставив Яналеева наедине с тремя братьями Айдуллиными. После чего Яналееву были нанесены тяжкие телесные повреждения. «Яналиев, являясь главой сельского поселения, не принял мер к недопущению совершения преступления. Кроме того, достоверно зная о конфликте между мужчинами, предшествовавшем преступлению, не сообщил в правоохранительные органы, с целью предотвращения совершения более тяжкого преступления», — указано в документах суда.

В телефонном разговоре с агентством глава Ачир Дильнур Яналиев заявил, что не помнит об этой ситуации и пообещал перезвонить позднее, но затем перестал отвечать на звонки редакции. В прокуратуру Тюменской области направлен письменный запрос.

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Один из жителей Ачирского поселения Тобольского района (Тюменская область) поссорился со знакомым и попросил помочь с разрешением конфликта сельского главу Дильнура Яналиева. После того как он вмешался в конфликт, один из его участников получил тяжкие телесные повреждения. Об этом URA.RU стало известно из судебных документов. «В декабре 2022 года между жителями Ачир Яналеевым и Айдуллиным произошел конфликт, в результате которого последний получил телесные повреждения. Для урегулирования конфликтной ситуации Айдуллин пригласил главу Ачирского поселения Дильнура Яналиева. По его просьбе участники потасовки и глава Ачир собрались в доме Айдуллина, где также находились двое братьев последнего. Присутствующие попросили Яналеева извиниться перед Айдуллиным, однако он в грубой форме ответил отказом», — написано в одном из документов Тобольского районного суда. Так указано, что после отказа глава Ачирского поселения покинул дом, в котором происходил разговор. Оставив Яналеева наедине с тремя братьями Айдуллиными. После чего Яналееву были нанесены тяжкие телесные повреждения. «Яналиев, являясь главой сельского поселения, не принял мер к недопущению совершения преступления. Кроме того, достоверно зная о конфликте между мужчинами, предшествовавшем преступлению, не сообщил в правоохранительные органы, с целью предотвращения совершения более тяжкого преступления», — указано в документах суда. В телефонном разговоре с агентством глава Ачир Дильнур Яналиев заявил, что не помнит об этой ситуации и пообещал перезвонить позднее, но затем перестал отвечать на звонки редакции. В прокуратуру Тюменской области направлен письменный запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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