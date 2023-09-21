В селе Усть-Суерское Курганской области завели коров швейцарской породы и хотят возродить сельское хозяйство Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На ферме в селе Усть-Суерское Белозерского округа (Курганская область) поселились коровы швейцарской породы, которых приобрели на государственные субсидии. Об сообщается в «ГТРК Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«„Швейцарки“ на ферме Юрия Устюгова появились в марте. Всего на хозяйстве 10 коров молочной породы симментальская. Из их молока делают масло, сыр, сливки. Удой коров составляет 20-25 литров», — сообщается из видеорепортажа телерадиокомпании. Устюгов закупил нетелей молочной симментальской породы, выведенной в Швейцарии на средства субсидии по программе поддержки личных подсобных хозяйств в размере 910 тысяч рублей.

Также на ферме есть английские быки герефордской породы, которых завели для откорма. Одну партию быков у Устюгова забрали в Челябинск, где оценили качество мраморной говядины. «Сейчас еще увеличиваем поголовье, завезли молодняка. Планируем забирать еще примерно 50 „голов“», — говорит Устюгов.

Сейчас фермерам из Курганской области помогают «возродить» сельское хозяйство сельхозтоваропроизводители из соседних регионов. «Ведем работу, хотели бы, чтобы здесь откормочное поголовье на 500 голов сделать. На сегодняшний день это позволяют корма, растущая трава и сама природа в селе. Есть перспективы развития мясного животноводства», — отметил вице-президент национальной ассоциации заводчиков герефордского скота из Челябинска. Сейчас в планах фермеров завершение уборочной кампании, заготовка корма и постройка теплого помещения для скота.