В Тюменской области муниципальное учреждение купит иномарку за 3 млн рублей

В первую очередь бюджетникам нужна конкретная иномарка, но они согласятся и на эквивалент Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ишимский спортивно-оздоровительный комплекс «Центральный», учредителем которого выступает департамент по социальным вопросам администрации Ишима, объявил тендер на покупку автомобиля за 3,1 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок. Бюджетное учреждение хотело бы приобрести Kia Cerato или эквивалентную ей машину.

«Поставка автомобиля. Kia Cerato (модельный ряд не ранее 2022 года) или эквивалент. Цена — 3 140 000 рублей», — говорится в закупке от ишимского городского спортивно-оздоровительного комплекса «Центральный».

Учреждение, подведомственное департаменту по социальным вопросам администрации Ишима, хочет приобрести седан C-класса, с бортовым компьютером и кожаной отделкой руля. Цвет заказчик отдельно согласует с поставщиком. Машина должна разгоняться до 100 км/ч за не более чем за 9,8 секунды, а ее максимальная скорость должна быть не ниже 203 км/ч.

Ранее URA.RU писало, что госпредприятие «Тюменский региональный телекоммуникационный центр» объявило закупку кроссовера по цене в почти пять миллионов рублей, с панорамной крышей и кожаным салоном. После выхода публикации компания отменила аукцион на приобретение машины.