25 июня 2023
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23 июня 2023

В Тюмени отменили закупку элитного авто после публикации URA.RU

Тюменское госпредприятие отказалось от покупки элитного авто после внимания со стороны журналистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор компании Александр Шутов уверил, что элитные характеристики авто в закупке были указаны ошибочно Фото:

Государственное унитарное предприятие Тюменской области «Тюменский региональный телекоммуникационный центр» отменило закупку элитного внедорожника с панорамной крышей и кожано-замшевым салоном. Аукцион оказался аннулирован на сайте госзакупок после того, как о нем написало URA.RU.

«Характеристики автомобиля, перечисленные в вашем запросе, указаны ошибочно. Закупка транспортного средства с такими характеристиками не планируется», — говорится в ответе на запрос URA.RU от директора предприятия Александра Шутова.

Ранее агентство писало, что компания, учредителем которой выступает департамент имущественных отношений Тюменской области, объявила закупку на кроссовер, стоимостью в почти пять миллионов рублей. Среди параметров, которым должен отвечать автомобиль, были указаны панорамная крыша с люком, кожаный салон и отделка интерьера замшей. В день ответа предприятия на запрос журналистов торги на сайте госзакупок были отменены.

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Государственное унитарное предприятие Тюменской области «Тюменский региональный телекоммуникационный центр» отменило закупку элитного внедорожника с панорамной крышей и кожано-замшевым салоном. Аукцион оказался аннулирован на сайте госзакупок после того, как о нем написало URA.RU. «Характеристики автомобиля, перечисленные в вашем запросе, указаны ошибочно. Закупка транспортного средства с такими характеристиками не планируется», — говорится в ответе на запрос URA.RU от директора предприятия Александра Шутова. Ранее агентство писало, что компания, учредителем которой выступает департамент имущественных отношений Тюменской области, объявила закупку на кроссовер, стоимостью в почти пять миллионов рублей. Среди параметров, которым должен отвечать автомобиль, были указаны панорамная крыша с люком, кожаный салон и отделка интерьера замшей. В день ответа предприятия на запрос журналистов торги на сайте госзакупок были отменены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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