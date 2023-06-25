В Тюмени отменили закупку элитного авто после публикации URA.RU

Государственное унитарное предприятие Тюменской области «Тюменский региональный телекоммуникационный центр» отменило закупку элитного внедорожника с панорамной крышей и кожано-замшевым салоном. Аукцион оказался аннулирован на сайте госзакупок после того, как о нем написало URA.RU.
«Характеристики автомобиля, перечисленные в вашем запросе, указаны ошибочно. Закупка транспортного средства с такими характеристиками не планируется», — говорится в ответе на запрос URA.RU от директора предприятия Александра Шутова.
Ранее агентство писало, что компания, учредителем которой выступает департамент имущественных отношений Тюменской области, объявила закупку на кроссовер, стоимостью в почти пять миллионов рублей. Среди параметров, которым должен отвечать автомобиль, были указаны панорамная крыша с люком, кожаный салон и отделка интерьера замшей. В день ответа предприятия на запрос журналистов торги на сайте госзакупок были отменены.
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