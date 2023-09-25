Рабочие курганского оборонного завода не могут дождаться автобусов

Перевозчикам, обслуживающим маршруты №№ 29 и 319 мэрия указала взять на контроль выполнение рейсов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рабочие заводов «Курганприбор» и «Курганстальмост», проживающие в микрорайоне Зайково, опаздывают на смены из-за графиков автобусов. Об этом курганцы пишут на странице мэра Елены Ситниковой в соцсетях.

«Смены вечером с 20:00 начинаются! У нас с микрорайона Зайково вечером ни уехать, ни приехать. <…> 20 сентября с конечной Зайково с 18:50 приехало четыре автобуса 29-го маршрута и все с табличками: кто в парк, кто на обед. 319-й вообще до конечной не доехал, развернулся на Советской и тоже в парк. <…> В итоге выехали мы с конечной в 19:50. Смены на „Курганстальмост“ с 19:30, „Курганприбор“ с 20:00, а мы уехать не можем», — написала главе города местная жительница в соцсети «ВКонтакте».

На обращение жительницы мэрия ответила, что маршруты №29 «Микрорайон Зайково — ул. Гайдара» и №319 «Микрорайон Зайково — Швейная фирма» обслуживают остановки «ЗАО „Курганстальмост“ и АО „НПО ‚Курганприбор‘ с интервалом движения автобусов 15-20 мин, в межпиковое время — 45 минут. Расписание маршрутов, как указала мэрия, составлено с учетом режима работы производственных и образовательных учреждений. Руководителям предприятий, обслуживающих маршруты №№ 29 и 319, указано взять под строгий контроль выполнение рейсов в полном объеме.

Ранее URA.RU писало, что из-за задержек автобусов заводчане с оборонных предприятий теряют премии. По словам самих работников, премию снижают в результате опозданий, которые возникают по причине регулярного нарушения автобусами графика движения.