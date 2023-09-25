Курганца, ранившего ножом сотрудника Росгвардии, ждет суд

Жителя Курганской области будут судить за нападение на сотрудника Росгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя поселка Лебяжье (Курганская область) будут судить за то, что он напал на сотрудника Росгвардии и нанес несколько ножевых ранений. Информация об этом размешена на сайте СУ СК России по Курганской области.

«Следственными органами СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя рабочего поселка Лебяжье. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело по существу рассмотрит суд», —

По данным следствия, в марте текущего года в правоохранительные органы пожаловались на нетрезвого мужчину, который проявлял агрессию к своим родственникам. На место выехал экипаж Росгвардии. После приезда силовиков злоумышленник напал на одного из сотрудников с ножом и нанес несколько ранений. Мужчину удалось задержать с применением табельного оружия. Позже в ходе расследования уголовного дела следователи установили факты преступной деятельности в отношении малолетнего ребенка.

Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области напал с ножом на сотрудника Росгвардии. По данным пресс-службы ведомства, злоумышленник был ранее судимым. Также сообщалось, что курганца, стрелявшего в росгвардейцев, приговорили к 13 годам лишения свободы.