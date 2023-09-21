Сотрудники думы Тюмени опасаются нового спикера Ивановой

Сотрудники гордумы насторожились из-за гиперактивности нового спикера Ивановой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сотрудники гордумы Тюмени поражаются активности будущего спикера Светланы Ивановой. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тюменской политтусовке.

«Иванова только вчера впервые появилась в думе, но уже успела шокировать своей энергией ее обитателей. В целом все уже поняли, что парламент ждет абсолютизм. Некоторые сравнивают Иванову с властной и темпераментной управдомшей Варварой из фильма „Бриллиантовая рука“», — делятся инсайдеры.

Она взялась выполнять функции председателя еще до того, как покинула свою предыдущую должность главы района — сразу после избрания депутатом обзвонила часть аппарата гордумы, познакомилась с сотрудниками, потом распорядилась перенести процедуру вручения удостоверений на неделю раньше.

Ранее Светлана Иванова возглавляла администрацию Тюменского района. URA.RU сообщало о том, что теперь ее кресло займет начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.