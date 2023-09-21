Сотрудники думы Тюмени опасаются нового спикера Ивановой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание с полномочным представителем Президента Николаем Цукановым о реализации указаов президента. Тюмень, иванова светлана
Сотрудники гордумы насторожились из-за гиперактивности нового спикера Ивановой Фото:

Сотрудники гордумы Тюмени поражаются активности будущего спикера Светланы Ивановой. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тюменской политтусовке.

«Иванова только вчера впервые появилась в думе, но уже успела шокировать своей энергией ее обитателей. В целом все уже поняли, что парламент ждет абсолютизм. Некоторые сравнивают Иванову с властной и темпераментной управдомшей Варварой из фильма „Бриллиантовая рука“», — делятся инсайдеры.

Она взялась выполнять функции председателя еще до того, как покинула свою предыдущую должность главы района — сразу после избрания депутатом обзвонила часть аппарата гордумы, познакомилась с сотрудниками, потом распорядилась перенести процедуру вручения удостоверений на неделю раньше.

Ранее Светлана Иванова возглавляла администрацию Тюменского района. URA.RU сообщало о том, что теперь ее кресло займет начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники гордумы Тюмени поражаются активности будущего спикера Светланы Ивановой. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тюменской политтусовке. «Иванова только вчера впервые появилась в думе, но уже успела шокировать своей энергией ее обитателей. В целом все уже поняли, что парламент ждет абсолютизм. Некоторые сравнивают Иванову с властной и темпераментной управдомшей Варварой из фильма „Бриллиантовая рука“», — делятся инсайдеры. Она взялась выполнять функции председателя еще до того, как покинула свою предыдущую должность главы района — сразу после избрания депутатом обзвонила часть аппарата гордумы, познакомилась с сотрудниками, потом распорядилась перенести процедуру вручения удостоверений на неделю раньше. Ранее Светлана Иванова возглавляла администрацию Тюменского района. URA.RU сообщало о том, что теперь ее кресло займет начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...