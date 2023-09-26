В Кургане устроят день памяти погибшего главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Курганцы 1 октября почтят память главы ЧВК «Вагнер» (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Кургане 1 октября почтят память погибшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его соратника Дмитрия Уткина. Возложение цветов состоится на мемориале в сквере у памятника воинам-интернационалистам. Информация об этом сообщается в одном из telegram-каналов, связанных с военной компанией.

«Все желающие 1 октября могут возложить цветы к мемориалам ЧВК „Вагнер“ и почтить память героев, отдавших жизнь за свою страну. Мемориал в Кургане, в сквере у памятника воинам-интернационалистам», — указано в сообщении. Подобные акции пройдут и в других городах России.

Самолет, принадлежащий главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, разбился в Тверской области в конце августа. В момент падения бизнес-джета на борту находились десять человек. Среди пассажиров, по данным Росавиации, значились Пригожин и командир компании Дмитрий Уткин. Позже СК РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета. После трагедии основателя ЧВК тайно похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.