В Кургане устроят день памяти погибшего главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

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Стихийный мемориал у бывшего штаба ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург. Екатеринбург, цветы, стихийный мемориал, пригожин евгений
Курганцы 1 октября почтят память главы ЧВК «Вагнер» (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Кургане 1 октября почтят память погибшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его соратника Дмитрия Уткина. Возложение цветов состоится на мемориале в сквере у памятника воинам-интернационалистам. Информация об этом сообщается в одном из telegram-каналов, связанных с военной компанией.

«Все желающие 1 октября могут возложить цветы к мемориалам ЧВК „Вагнер“ и почтить память героев, отдавших жизнь за свою страну. Мемориал в Кургане, в сквере у памятника воинам-интернационалистам», — указано в сообщении. Подобные акции пройдут и в других городах России.

Самолет, принадлежащий главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, разбился в Тверской области в конце августа. В момент падения бизнес-джета на борту находились десять человек. Среди пассажиров, по данным Росавиации, значились Пригожин и командир компании Дмитрий Уткин. Позже СК РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета. После трагедии основателя ЧВК тайно похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

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В Кургане 1 октября почтят память погибшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его соратника Дмитрия Уткина. Возложение цветов состоится на мемориале в сквере у памятника воинам-интернационалистам. Информация об этом сообщается в одном из telegram-каналов, связанных с военной компанией. «Все желающие 1 октября могут возложить цветы к мемориалам ЧВК „Вагнер“ и почтить память героев, отдавших жизнь за свою страну. Мемориал в Кургане, в сквере у памятника воинам-интернационалистам», — указано в сообщении. Подобные акции пройдут и в других городах России. Самолет, принадлежащий главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, разбился в Тверской области в конце августа. В момент падения бизнес-джета на борту находились десять человек. Среди пассажиров, по данным Росавиации, значились Пригожин и командир компании Дмитрий Уткин. Позже СК РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета. После трагедии основателя ЧВК тайно похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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