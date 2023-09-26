26 сентября 2023

Россиянам стала доступна оплата по QR-кодам за рубежом

© Служба новостей «URA.RU»
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Система быстрых платежей. Екатеринбург, система быстрых платежей, сбп
У россиян появилась возможность оплачивать покупки по QR-кодам через СБП за рубежом Фото:
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Банки РФ начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за рубежом. Две отечественных финансовых компании уже запустили такую схему, еще пять — приступили к тестированию, поясняют участники платежного рынка.

«Совершить операцию (провести оплату по QR-коду через СБП — прим. URA.RU) туристы из России уже могут в Турции, Таджикистане, Узбекистане, а также на Кубе и в Таиланде», — отметили собеседники «Известий». Алгоритм действий простой — человек должен отсканировать код и подтвердить транзакцию.

В марте турецкие банки предложили гражданам РФ удаленно оформить карты ушедших из страны из-за санкций Visa и MasterCard. Россиян заверили, что после этого они смогут оплачивать иностранные покупки. В конце августа Центробанк зарегистрировал новую систему денежных переводов за границу. Благодаря приложению Kwikpay у россиян появилась возможность отправлять средства в страны Европы и Азии.

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Банки РФ начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за рубежом. Две отечественных финансовых компании уже запустили такую схему, еще пять — приступили к тестированию, поясняют участники платежного рынка. «Совершить операцию (провести оплату по QR-коду через СБП — прим. URA.RU) туристы из России уже могут в Турции, Таджикистане, Узбекистане, а также на Кубе и в Таиланде», — отметили собеседники «Известий». Алгоритм действий простой — человек должен отсканировать код и подтвердить транзакцию. В марте турецкие банки предложили гражданам РФ удаленно оформить карты ушедших из страны из-за санкций Visa и MasterCard. Россиян заверили, что после этого они смогут оплачивать иностранные покупки. В конце августа Центробанк зарегистрировал новую систему денежных переводов за границу. Благодаря приложению Kwikpay у россиян появилась возможность отправлять средства в страны Европы и Азии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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