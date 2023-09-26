Россиянам стала доступна оплата по QR-кодам за рубежом

Банки РФ начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за рубежом. Две отечественных финансовых компании уже запустили такую схему, еще пять — приступили к тестированию, поясняют участники платежного рынка.
«Совершить операцию (провести оплату по QR-коду через СБП — прим. URA.RU) туристы из России уже могут в Турции, Таджикистане, Узбекистане, а также на Кубе и в Таиланде», — отметили собеседники «Известий». Алгоритм действий простой — человек должен отсканировать код и подтвердить транзакцию.
В марте турецкие банки предложили гражданам РФ удаленно оформить карты ушедших из страны из-за санкций Visa и MasterCard. Россиян заверили, что после этого они смогут оплачивать иностранные покупки. В конце августа Центробанк зарегистрировал новую систему денежных переводов за границу. Благодаря приложению Kwikpay у россиян появилась возможность отправлять средства в страны Европы и Азии.
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