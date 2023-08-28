В РФ появилась новая система денежных переводов за рубеж

Центробанк зарегистрировал систему денежных переводов за рубеж Kwikpay
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Клипарт. Екатеринбург, деньги, рубли
Система Kwikpay поддерживает наличные и безналичные переводы Фото:

Центробанк (ЦБ) зарегистрировал новую систему денежных переводов за границу Kwikpay, следует из реестра регулятора. Благодаря соответствующему приложению россияне смогут отправлять средства некоторые страны Европы и Азии.

Kwikpay появился в перечне Центробанка. Новая система поддерживает платежные системы «Мир», Visa и Mastercard. Пользователи смогут отправлять деньги в страны СНГ, Грузию, Вьетнам и другие государства Азии и Европы.

При этом будет доступен как наличный, так и безналичный переводы в рублях, евро и долларах. Комиссия будет составлять от 0 до 5% в зависимости от получателя и суммы перевода.

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Центробанк (ЦБ) зарегистрировал новую систему денежных переводов за границу Kwikpay, следует из реестра регулятора. Благодаря соответствующему приложению россияне смогут отправлять средства некоторые страны Европы и Азии. Kwikpay появился в перечне Центробанка. Новая система поддерживает платежные системы «Мир», Visa и Mastercard. Пользователи смогут отправлять деньги в страны СНГ, Грузию, Вьетнам и другие государства Азии и Европы. При этом будет доступен как наличный, так и безналичный переводы в рублях, евро и долларах. Комиссия будет составлять от 0 до 5% в зависимости от получателя и суммы перевода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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