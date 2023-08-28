В РФ появилась новая система денежных переводов за рубеж

Центробанк (ЦБ) зарегистрировал новую систему денежных переводов за границу Kwikpay, следует из реестра регулятора. Благодаря соответствующему приложению россияне смогут отправлять средства некоторые страны Европы и Азии.
Kwikpay появился в перечне Центробанка. Новая система поддерживает платежные системы «Мир», Visa и Mastercard. Пользователи смогут отправлять деньги в страны СНГ, Грузию, Вьетнам и другие государства Азии и Европы.
При этом будет доступен как наличный, так и безналичный переводы в рублях, евро и долларах. Комиссия будет составлять от 0 до 5% в зависимости от получателя и суммы перевода.
Центробанк (ЦБ) зарегистрировал новую систему денежных переводов за границу Kwikpay, следует из реестра регулятора. Благодаря соответствующему приложению россияне смогут отправлять средства некоторые страны Европы и Азии. Kwikpay появился в перечне Центробанка. Новая система поддерживает платежные системы «Мир», Visa и Mastercard. Пользователи смогут отправлять деньги в страны СНГ, Грузию, Вьетнам и другие государства Азии и Европы. При этом будет доступен как наличный, так и безналичный переводы в рублях, евро и долларах. Комиссия будет составлять от 0 до 5% в зависимости от получателя и суммы перевода.