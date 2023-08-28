В РФ появилась новая система денежных переводов за рубеж Центробанк зарегистрировал систему денежных переводов за рубеж Kwikpay 28 августа 2023 в 20:21 Размер текста - 17 + Система Kwikpay поддерживает наличные и безналичные переводы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центробанк (ЦБ) зарегистрировал новую систему денежных переводов за границу Kwikpay, следует из реестра регулятора. Благодаря соответствующему приложению россияне смогут отправлять средства некоторые страны Европы и Азии. Kwikpay появился в перечне Центробанка. Новая система поддерживает платежные системы «Мир», Visa и Mastercard. Пользователи смогут отправлять деньги в страны СНГ, Грузию, Вьетнам и другие государства Азии и Европы. При этом будет доступен как наличный, так и безналичный переводы в рублях, евро и долларах. Комиссия будет составлять от 0 до 5% в зависимости от получателя и суммы перевода. Центробанк (ЦБ) зарегистрировал новую систему денежных переводов за границу Kwikpay, следует из реестра регулятора. Благодаря соответствующему приложению россияне смогут отправлять средства некоторые страны Европы и Азии. Kwikpay появился в перечне Центробанка. Новая система поддерживает платежные системы «Мир», Visa и Mastercard. Пользователи смогут отправлять деньги в страны СНГ, Грузию, Вьетнам и другие государства Азии и Европы. При этом будет доступен как наличный, так и безналичный переводы в рублях, евро и долларах. Комиссия будет составлять от 0 до 5% в зависимости от получателя и суммы перевода. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям