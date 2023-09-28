28 сентября 2023

В тюменском штабе ФСБ установят бронированные окна и мрамор в санузле

© Служба новостей «URA.RU»
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Овраг, на месте которого планируют построить общежитие университета. Здание ФНС и здание ФСБ., здание, фсб по тюменской области
В здании до конца года проведут капитальный ремонт Фото:

В Тюмени за счет областного бюджета проведут капитальный ремонт здания, в котором располагается региональное управление ФСБ РФ по Тюменской области. Лот размещен на сайте госзакупок. В здании, в числе прочего, установят пуленепробиваемые двери и окна, сплит-систему и мраморную раковину в санузеле.

«Капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: Тюмень, ул. Советская, дом 40. Цена контракта — 25 877 558 рублей. Финансирование производится за счет средств областного бюджета», — говорится в документах закупки.

По данному адресу располагается региональное управление ФСБ РФ по Тюменской области. Как указано в акте обследования, сейчас в помещениях можно наблюдать вздувшийся паркет, трещины в углах окон и дверей, сколы на покрытии стен и пятна на потолке. В санузле сломана плитка, требуется замена сантехники. А в ряде кабинетов нарушен микроклимат: летом в них душно, что сказывается на работоспособности сотрудников.

Чтобы исправить ситуацию, в помещениях проведут капремонт. Подрядчику, в числе прочего, предстоит облицевать пол керамогранитом, перекрасить потолки и стены, поменять радиаторы, установить сплит-систему и мраморную раковину, а также пуленепробиваемые двери и окна. Работы должны быть закончены к 29 декабря.

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В Тюмени за счет областного бюджета проведут капитальный ремонт здания, в котором располагается региональное управление ФСБ РФ по Тюменской области. Лот размещен на сайте госзакупок. В здании, в числе прочего, установят пуленепробиваемые двери и окна, сплит-систему и мраморную раковину в санузеле. «Капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: Тюмень, ул. Советская, дом 40. Цена контракта — 25 877 558 рублей. Финансирование производится за счет средств областного бюджета», — говорится в документах закупки. По данному адресу располагается региональное управление ФСБ РФ по Тюменской области. Как указано в акте обследования, сейчас в помещениях можно наблюдать вздувшийся паркет, трещины в углах окон и дверей, сколы на покрытии стен и пятна на потолке. В санузле сломана плитка, требуется замена сантехники. А в ряде кабинетов нарушен микроклимат: летом в них душно, что сказывается на работоспособности сотрудников. Чтобы исправить ситуацию, в помещениях проведут капремонт. Подрядчику, в числе прочего, предстоит облицевать пол керамогранитом, перекрасить потолки и стены, поменять радиаторы, установить сплит-систему и мраморную раковину, а также пуленепробиваемые двери и окна. Работы должны быть закончены к 29 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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