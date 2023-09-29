Максим Афанасьев рассказал тобольским школьникам о смысле туризма

Глава Тобольска Максим Афанасьев провел со школьниками «Разговор о важном»
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия на СИБУР. Тобольск, афанасьев максим, мэр тобольска
Глава Тобольска максим Афанасьев так же рассказал школьникам, где он любит гулять Фото:

Глава Тобольска Максим Афанасьев объяснил городским школьникам о том, как на самом деле работает туризм. Беседа прошла в рамках урока «Разговор о важном», сообщил Афанасьев в своем официальном Telegram-канале.

«О городе и его развитии простым человеческим языком в „Разговорах о важном“ рассказал ребятам из 14-й школы. Объяснил ребятам, что туризм это очень интересно и не совсем про экскурсии. Когда создана туристическая инфраструктура, кто-то может предлагать услуги или товары клиентам. И лучше бы этот кто-то был именно тоболяк», — сообщил Афанасьев.

Так же он назвал Аптекарский сад своим любимым местом для прогулок. «Прогуляюсь, выпью кофе, немного отдохну, а самое главное — я вижу там счастливых людей», — добавил Афанасьев.

Ранее URA.RU рассказало о выступлении главы Тобольска, которое он провел после новости о начале отопительного сезона. Афанасьев объяснил, как будет начисляться плата за сентябрь в разных тобольских домах.

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Глава Тобольска Максим Афанасьев объяснил городским школьникам о том, как на самом деле работает туризм. Беседа прошла в рамках урока «Разговор о важном», сообщил Афанасьев в своем официальном Telegram-канале. «О городе и его развитии простым человеческим языком в „Разговорах о важном“ рассказал ребятам из 14-й школы. Объяснил ребятам, что туризм это очень интересно и не совсем про экскурсии. Когда создана туристическая инфраструктура, кто-то может предлагать услуги или товары клиентам. И лучше бы этот кто-то был именно тоболяк», — сообщил Афанасьев. Так же он назвал Аптекарский сад своим любимым местом для прогулок. «Прогуляюсь, выпью кофе, немного отдохну, а самое главное — я вижу там счастливых людей», — добавил Афанасьев. Ранее URA.RU рассказало о выступлении главы Тобольска, которое он провел после новости о начале отопительного сезона. Афанасьев объяснил, как будет начисляться плата за сентябрь в разных тобольских домах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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