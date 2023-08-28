Тюменским военкомом временно стал выходец из Свердловской области Чирков

Тюменский областной военкомат временно возглавил выходец из Свердловской области Сергей Чирков. Он значится врио регионального военкома, пока глава ведомства Алексей Куличков находится в отпуске.
«Должность временно исполняющего обязанности военного комиссара Тюменской области занял полковник Сергей Чирков, ранее работавший в Свердловской области. В последующем он может избавить от приставки врио», — пишет издание 72.ru со ссылкой на собственные источники. На запрос журналистам ответили, что Куличков находится в очередном ежегодном отпуске
Получить оперативный комментарий в облвоенкомате не удалось. Там не ответили на звонок корреспондента URA.RU. В адрес комиссариата направлен запрос.
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