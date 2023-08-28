Тюменским военкомом временно стал выходец из Свердловской области Чирков

28 августа 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Полковник Алексей Куличков находится в отпуске Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский областной военкомат временно возглавил выходец из Свердловской области Сергей Чирков. Он значится врио регионального военкома, пока глава ведомства Алексей Куличков находится в отпуске. «Должность временно исполняющего обязанности военного комиссара Тюменской области занял полковник Сергей Чирков, ранее работавший в Свердловской области. В последующем он может избавить от приставки врио», — пишет издание 72.ru со ссылкой на собственные источники. На запрос журналистам ответили, что Куличков находится в очередном ежегодном отпуске Получить оперативный комментарий в облвоенкомате не удалось. Там не ответили на звонок корреспондента URA.RU. В адрес комиссариата направлен запрос.

Тюменский областной военкомат временно возглавил выходец из Свердловской области Сергей Чирков. Он значится врио регионального военкома, пока глава ведомства Алексей Куличков находится в отпуске. «Должность временно исполняющего обязанности военного комиссара Тюменской области занял полковник Сергей Чирков, ранее работавший в Свердловской области. В последующем он может избавить от приставки врио», — пишет издание 72.ru со ссылкой на собственные источники. На запрос журналистам ответили, что Куличков находится в очередном ежегодном отпуске Получить оперативный комментарий в облвоенкомате не удалось. Там не ответили на звонок корреспондента URA.RU. В адрес комиссариата направлен запрос.