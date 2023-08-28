Тюменским военкомом временно стал выходец из Свердловской области Чирков

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Пресс-конференция по призыву. Тюмень , куличков алексей
Полковник Алексей Куличков находится в отпуске Фото:

Тюменский областной военкомат временно возглавил выходец из Свердловской области Сергей Чирков. Он значится врио регионального военкома, пока глава ведомства Алексей Куличков находится в отпуске.

«Должность временно исполняющего обязанности военного комиссара Тюменской области занял полковник Сергей Чирков, ранее работавший в Свердловской области. В последующем он может избавить от приставки врио», — пишет издание 72.ru со ссылкой на собственные источники. На запрос журналистам ответили, что Куличков находится в очередном ежегодном отпуске

Получить оперативный комментарий в облвоенкомате не удалось. Там не ответили на звонок корреспондента URA.RU. В адрес комиссариата направлен запрос.

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Тюменский областной военкомат временно возглавил выходец из Свердловской области Сергей Чирков. Он значится врио регионального военкома, пока глава ведомства Алексей Куличков находится в отпуске. «Должность временно исполняющего обязанности военного комиссара Тюменской области занял полковник Сергей Чирков, ранее работавший в Свердловской области. В последующем он может избавить от приставки врио», — пишет издание 72.ru со ссылкой на собственные источники. На запрос журналистам ответили, что Куличков находится в очередном ежегодном отпуске Получить оперативный комментарий в облвоенкомате не удалось. Там не ответили на звонок корреспондента URA.RU. В адрес комиссариата направлен запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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