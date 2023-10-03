В Тюмени пропал ребенок. Фото

04 октября 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Восьмилетний ребенок вышел из школы и пропал Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени пропал восьмилетний ребенок Роман Шарафутдинов. Об этом сообщает официальный паблик общественной организации «За безопасное детство» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал ребенок, г. Тюмень. Шарафутдинов Роман. Возраст — 8 лет. Рост — 115 см. Одет: синяя куртка с белыми крупными цифрами, серая шапка, черные ботинки. Ушел из школы № 65 в Тюмени, ул. Бориса Житкова,1, и до настоящего времени не найден», — указано в сообщении общественной организации «За безопасное детство» в соцсети «ВКонтакте». Общественники обратились к тюменцам с просьбой сообщать любую информацию о местонахождении ребенка по тел. 8-01.27.3452-00, 8-950-51-99459. Либо в отдел полиции №1. Ребенок вышел из школы и пропал Паблик общественной организации «За безопасное детство» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/orgzbd

В Тюмени пропал восьмилетний ребенок Роман Шарафутдинов. Об этом сообщает официальный паблик общественной организации «За безопасное детство» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал ребенок, г. Тюмень. Шарафутдинов Роман. Возраст — 8 лет. Рост — 115 см. Одет: синяя куртка с белыми крупными цифрами, серая шапка, черные ботинки. Ушел из школы № 65 в Тюмени, ул. Бориса Житкова,1, и до настоящего времени не найден», — указано в сообщении общественной организации «За безопасное детство» в соцсети «ВКонтакте». Общественники обратились к тюменцам с просьбой сообщать любую информацию о местонахождении ребенка по тел. 8-01.27.3452-00, 8-950-51-99459. Либо в отдел полиции №1.