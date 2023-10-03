В Тюмени пропал восьмилетний ребенок Роман Шарафутдинов. Об этом сообщает официальный паблик общественной организации «За безопасное детство» в соцсети «ВКонтакте».
«Пропал ребенок, г. Тюмень. Шарафутдинов Роман. Возраст — 8 лет. Рост — 115 см. Одет: синяя куртка с белыми крупными цифрами, серая шапка, черные ботинки. Ушел из школы № 65 в Тюмени, ул. Бориса Житкова,1, и до настоящего времени не найден», — указано в сообщении общественной организации «За безопасное детство» в соцсети «ВКонтакте».
Общественники обратились к тюменцам с просьбой сообщать любую информацию о местонахождении ребенка по тел. 8-01.27.3452-00, 8-950-51-99459. Либо в отдел полиции №1.
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