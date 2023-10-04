Власти обеспечат сотни учителей Салехарда картами для досуга

05 октября 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Педагоги ЯНАО получили поощрение в День учителя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Лучшим педагогам Салехарда (ЯНАО) мэр города Алексей Титовский выдал «Карты Ушинского». Об этом сообщили в telegram-канале Администрации города. «В Салехардском центре молодежи первые 17 карт Ушинского вручил педагогам глава города Алексей Титовский. Этот уникальный проект создан в Салехарде в Год педагога и наставника. Остальные карты переданы руководителям образовательных организаций, которые скоро передадут их своим владельцам» — говорится в сообщении. Педагоги смогут бесплатно посещать культурно-досуговые мероприятия, всевозможные мастер-классы, заниматься спортом в тренажерных залах и бассейнах. Карты с суммой в 5 000 рублей получат 200 педагогов города.

Лучшим педагогам Салехарда (ЯНАО) мэр города Алексей Титовский выдал «Карты Ушинского». Об этом сообщили в telegram-канале Администрации города. «В Салехардском центре молодежи первые 17 карт Ушинского вручил педагогам глава города Алексей Титовский. Этот уникальный проект создан в Салехарде в Год педагога и наставника. Остальные карты переданы руководителям образовательных организаций, которые скоро передадут их своим владельцам» — говорится в сообщении. Педагоги смогут бесплатно посещать культурно-досуговые мероприятия, всевозможные мастер-классы, заниматься спортом в тренажерных залах и бассейнах. Карты с суммой в 5 000 рублей получат 200 педагогов города.