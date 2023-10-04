04 октября 2023

Власти обеспечат сотни учителей Салехарда картами для досуга

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, учитель, школа, рука с ручкой
Педагоги ЯНАО получили поощрение в День учителя Фото:

Лучшим педагогам Салехарда (ЯНАО) мэр города Алексей Титовский выдал «Карты Ушинского». Об этом сообщили в telegram-канале Администрации города.

«В Салехардском центре молодежи первые 17 карт Ушинского вручил педагогам глава города Алексей Титовский. Этот уникальный проект создан в Салехарде в Год педагога и наставника. Остальные карты переданы руководителям образовательных организаций, которые скоро передадут их своим владельцам» — говорится в сообщении.

Педагоги смогут бесплатно посещать культурно-досуговые мероприятия, всевозможные мастер-классы, заниматься спортом в тренажерных залах и бассейнах. Карты с суммой в 5 000 рублей получат 200 педагогов города.

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Лучшим педагогам Салехарда (ЯНАО) мэр города Алексей Титовский выдал «Карты Ушинского». Об этом сообщили в telegram-канале Администрации города. «В Салехардском центре молодежи первые 17 карт Ушинского вручил педагогам глава города Алексей Титовский. Этот уникальный проект создан в Салехарде в Год педагога и наставника. Остальные карты переданы руководителям образовательных организаций, которые скоро передадут их своим владельцам» — говорится в сообщении. Педагоги смогут бесплатно посещать культурно-досуговые мероприятия, всевозможные мастер-классы, заниматься спортом в тренажерных залах и бассейнах. Карты с суммой в 5 000 рублей получат 200 педагогов города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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