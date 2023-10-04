04 октября 2023

В Тюмени обезглавлено отделение партии «Яблоко»

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание бюро "Яблока" по приостановки действия Свердловского отделения партии. Москва, партия яблоко, символика, центральное отделение, флаги
Руководство партии не может найти кандидата на должность руководителя из-за кризиса Фото:

Возглавлявший партийную ячейку последние 15 лет Михаил Аверин ушел в бизнес. Московское руководство срочно ищет ему замену, но это сделать не так просто. Сообщила URA.RU исполнительный секретарь тюменского регионального отделения партии «Яблоко» Лариса Лошкомоева.

«Претендентов пока нет, в этом все и дело. Чтобы быть претендентом нужно быть в партии не менее двух лет. Сейчас мы не можем выбрать председателя, так как нет реального кандидата. У нас есть взрослые люди, но возраст им уже не позволяет. А те, кто молодые, у них нет кандидатского стажа», — пояснила Лариса Лошкомоева.

В московском офисе партии «Яблоко» знают о ситуации в тюменском региональном отделении. Сегодня, 5 октября, в Москве проходит совещание руководства партии. «Новый председатель в Тюмени будет избран на региональной конференции. Когда она пройдет и кто будет баллотироваться в председатели пока говорить рано», — сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

Михаил Аверин подтвердил URA.RU, что ушел из политики в бизнес и сейчас работает в коммерческом проекте. Он возглавлял региональное отделение партии в Тюменской области более 15 лет.

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Возглавлявший партийную ячейку последние 15 лет Михаил Аверин ушел в бизнес. Московское руководство срочно ищет ему замену, но это сделать не так просто. Сообщила URA.RU исполнительный секретарь тюменского регионального отделения партии «Яблоко» Лариса Лошкомоева. «Претендентов пока нет, в этом все и дело. Чтобы быть претендентом нужно быть в партии не менее двух лет. Сейчас мы не можем выбрать председателя, так как нет реального кандидата. У нас есть взрослые люди, но возраст им уже не позволяет. А те, кто молодые, у них нет кандидатского стажа», — пояснила Лариса Лошкомоева. В московском офисе партии «Яблоко» знают о ситуации в тюменском региональном отделении. Сегодня, 5 октября, в Москве проходит совещание руководства партии. «Новый председатель в Тюмени будет избран на региональной конференции. Когда она пройдет и кто будет баллотироваться в председатели пока говорить рано», — сообщили URA.RU в пресс-службе партии. Михаил Аверин подтвердил URA.RU, что ушел из политики в бизнес и сейчас работает в коммерческом проекте. Он возглавлял региональное отделение партии в Тюменской области более 15 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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