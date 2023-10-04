В Тюмени обезглавлено отделение партии «Яблоко»

05 октября 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Руководство партии не может найти кандидата на должность руководителя из-за кризиса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Возглавлявший партийную ячейку последние 15 лет Михаил Аверин ушел в бизнес. Московское руководство срочно ищет ему замену, но это сделать не так просто. Сообщила URA.RU исполнительный секретарь тюменского регионального отделения партии «Яблоко» Лариса Лошкомоева. «Претендентов пока нет, в этом все и дело. Чтобы быть претендентом нужно быть в партии не менее двух лет. Сейчас мы не можем выбрать председателя, так как нет реального кандидата. У нас есть взрослые люди, но возраст им уже не позволяет. А те, кто молодые, у них нет кандидатского стажа», — пояснила Лариса Лошкомоева. В московском офисе партии «Яблоко» знают о ситуации в тюменском региональном отделении. Сегодня, 5 октября, в Москве проходит совещание руководства партии. «Новый председатель в Тюмени будет избран на региональной конференции. Когда она пройдет и кто будет баллотироваться в председатели пока говорить рано», — сообщили URA.RU в пресс-службе партии. Михаил Аверин подтвердил URA.RU, что ушел из политики в бизнес и сейчас работает в коммерческом проекте. Он возглавлял региональное отделение партии в Тюменской области более 15 лет.

Возглавлявший партийную ячейку последние 15 лет Михаил Аверин ушел в бизнес. Московское руководство срочно ищет ему замену, но это сделать не так просто. Сообщила URA.RU исполнительный секретарь тюменского регионального отделения партии «Яблоко» Лариса Лошкомоева. «Претендентов пока нет, в этом все и дело. Чтобы быть претендентом нужно быть в партии не менее двух лет. Сейчас мы не можем выбрать председателя, так как нет реального кандидата. У нас есть взрослые люди, но возраст им уже не позволяет. А те, кто молодые, у них нет кандидатского стажа», — пояснила Лариса Лошкомоева. В московском офисе партии «Яблоко» знают о ситуации в тюменском региональном отделении. Сегодня, 5 октября, в Москве проходит совещание руководства партии. «Новый председатель в Тюмени будет избран на региональной конференции. Когда она пройдет и кто будет баллотироваться в председатели пока говорить рано», — сообщили URA.RU в пресс-службе партии. Михаил Аверин подтвердил URA.RU, что ушел из политики в бизнес и сейчас работает в коммерческом проекте. Он возглавлял региональное отделение партии в Тюменской области более 15 лет.