Водителю авто потребовалась медицинская помощь, двое пассажиров отделались ушибами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Под Тюменью пьяный водитель въехал в дерево, в результате чего скончалась пассажирка авто. Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области.

«Трагедия произошла сегодня на автодороге Каскара-Торгили-Ключи-Петрунькино в районе поселка Ипкуль в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Здесь въехал в дерево автомобиль „Хонда Одиссей“. В ДТП погибла 45-летняя пассажирка „Хонды“», — указано в сообщении.

Водитель был доставлен в больницу, еще двое пассажиров получили ушибы. ГИБДД сообщает, что мужчина за рулем был пьян — данные алкотестера показали 1,31 мг алкоголя.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области погиб пьяный рыбак. Мужчина на машине упал с обрыва.