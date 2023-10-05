05 октября 2023

Под Тюменью из-за пьяного водителя погибла женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Тюмень, машина скорой помощи, скорая помошь
Водителю авто потребовалась медицинская помощь, двое пассажиров отделались ушибами Фото:

Под Тюменью пьяный водитель въехал в дерево, в результате чего скончалась пассажирка авто. Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области.

«Трагедия произошла сегодня на автодороге Каскара-Торгили-Ключи-Петрунькино в районе поселка Ипкуль в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Здесь въехал в дерево автомобиль „Хонда Одиссей“. В ДТП погибла 45-летняя пассажирка „Хонды“», — указано в сообщении.

Водитель был доставлен в больницу, еще двое пассажиров получили ушибы. ГИБДД сообщает, что мужчина за рулем был пьян — данные алкотестера показали 1,31 мг алкоголя.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области погиб пьяный рыбак. Мужчина на машине упал с обрыва.

В машине находилось четверо пассажиров
В машине находилось четверо пассажиров
Фото:

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Под Тюменью пьяный водитель въехал в дерево, в результате чего скончалась пассажирка авто. Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области. «Трагедия произошла сегодня на автодороге Каскара-Торгили-Ключи-Петрунькино в районе поселка Ипкуль в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Здесь въехал в дерево автомобиль „Хонда Одиссей“. В ДТП погибла 45-летняя пассажирка „Хонды“», — указано в сообщении. Водитель был доставлен в больницу, еще двое пассажиров получили ушибы. ГИБДД сообщает, что мужчина за рулем был пьян — данные алкотестера показали 1,31 мг алкоголя. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области погиб пьяный рыбак. Мужчина на машине упал с обрыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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