В ЯНАО за травму монтажника ответит работодатель

10 октября 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

В ЯНАО работник получит компенсацию за травму, а руководство предприятия привлекли к ответу Фото: Илья Московец © URA.RU В Ямальском районе ЯНАО на одном из месторождений в ноябре 2022 года вышкомонтажник ООО «Транстройсервис» осуществлял работы по монтажу циркулярного желоба и оказался зажат между желобом и перилами, в результате чего получил травмы различной степени тяжести. За травму работнику по суд назначил выплату компенсации, а должностные лица привлечены к ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «В ноябре 2022 года работник получил производственные травмы на предприятии, по совокупности ему причинен тяжкий вред здоровью. Руководству ООО „Транстройсервис“ внесено представление об устранении нарушений безопасных условий труда, ответственный за технику безопасности привлечен к дисциплинарной ответственности, работник по суду получит компенсацию в размере 320 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. В ходе проведенного расследования по факту травмы установлена вина работодателя. Суд признал право работника на получение компенсации морального вреда.

В Ямальском районе ЯНАО на одном из месторождений в ноябре 2022 года вышкомонтажник ООО «Транстройсервис» осуществлял работы по монтажу циркулярного желоба и оказался зажат между желобом и перилами, в результате чего получил травмы различной степени тяжести. За травму работнику по суд назначил выплату компенсации, а должностные лица привлечены к ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «В ноябре 2022 года работник получил производственные травмы на предприятии, по совокупности ему причинен тяжкий вред здоровью. Руководству ООО „Транстройсервис“ внесено представление об устранении нарушений безопасных условий труда, ответственный за технику безопасности привлечен к дисциплинарной ответственности, работник по суду получит компенсацию в размере 320 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. В ходе проведенного расследования по факту травмы установлена вина работодателя. Суд признал право работника на получение компенсации морального вреда.