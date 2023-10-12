В Тюменской области 11-летний подросток получил полмиллиона рублей от правительства

Сумма инвестиций составила полмиллиона рублей

13 октября 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

«Юные бизнесмены» получили гранты от правительства на полмиллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области 11-летний подросток получил грант от правительства региона. Сумма инвестиций составила полмиллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем telegram-канале. «У Саши Сотникова из поселка Голышманово была мечта — купить свой компьютер. В 11 лет он одолжил деньги у папы и купил молодого бычка. Сейчас на подворье жует сено уже четвертая партия животных. Без какой-либо помощи подросток ухаживает за телятами: кормит, поит, чистит в загонах. В октябре Саша получил грант в размере 500 тысяч рублей. Потратит их на развитие бизнеса и увеличение поголовья», — рассказал губернатор. Кроме Саши Сотникова грант получил еще один житель тюменской области — 18-летний фермер Егор Гавриков из Ишимского района. Парень продолжает дело родителей и разводит крупный рогатый скот. Умма инвестиций также составила полмиллиона рублей. Всего в Тюменской области гранты на реализацию бизнес-проектов в этом году получили 83 предпринимателя. На эти цели было выделено 40 миллионов рублей.

В Тюменской области 11-летний подросток получил грант от правительства региона. Сумма инвестиций составила полмиллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем telegram-канале. «У Саши Сотникова из поселка Голышманово была мечта — купить свой компьютер. В 11 лет он одолжил деньги у папы и купил молодого бычка. Сейчас на подворье жует сено уже четвертая партия животных. Без какой-либо помощи подросток ухаживает за телятами: кормит, поит, чистит в загонах. В октябре Саша получил грант в размере 500 тысяч рублей. Потратит их на развитие бизнеса и увеличение поголовья», — рассказал губернатор. Кроме Саши Сотникова грант получил еще один житель тюменской области — 18-летний фермер Егор Гавриков из Ишимского района. Парень продолжает дело родителей и разводит крупный рогатый скот. Умма инвестиций также составила полмиллиона рублей. Всего в Тюменской области гранты на реализацию бизнес-проектов в этом году получили 83 предпринимателя. На эти цели было выделено 40 миллионов рублей.