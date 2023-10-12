12 октября 2023

В Тюменской области 11-летний подросток получил полмиллиона рублей от правительства

Сумма инвестиций составила полмиллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Уральского поля. Курган, домашний скот, лошадь
«Юные бизнесмены» получили гранты от правительства на полмиллиона рублей Фото:

В Тюменской области 11-летний подросток получил грант от правительства региона. Сумма инвестиций составила полмиллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем telegram-канале.

«У Саши Сотникова из поселка Голышманово была мечта — купить свой компьютер. В 11 лет он одолжил деньги у папы и купил молодого бычка. Сейчас на подворье жует сено уже четвертая партия животных. Без какой-либо помощи подросток ухаживает за телятами: кормит, поит, чистит в загонах. В октябре Саша получил грант в размере 500 тысяч рублей. Потратит их на развитие бизнеса и увеличение поголовья», — рассказал губернатор.

Кроме Саши Сотникова грант получил еще один житель тюменской области — 18-летний фермер Егор Гавриков из Ишимского района. Парень продолжает дело родителей и разводит крупный рогатый скот. Умма инвестиций также составила полмиллиона рублей.

Всего в Тюменской области гранты на реализацию бизнес-проектов в этом году получили 83 предпринимателя. На эти цели было выделено 40 миллионов рублей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области 11-летний подросток получил грант от правительства региона. Сумма инвестиций составила полмиллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем telegram-канале. «У Саши Сотникова из поселка Голышманово была мечта — купить свой компьютер. В 11 лет он одолжил деньги у папы и купил молодого бычка. Сейчас на подворье жует сено уже четвертая партия животных. Без какой-либо помощи подросток ухаживает за телятами: кормит, поит, чистит в загонах. В октябре Саша получил грант в размере 500 тысяч рублей. Потратит их на развитие бизнеса и увеличение поголовья», — рассказал губернатор. Кроме Саши Сотникова грант получил еще один житель тюменской области — 18-летний фермер Егор Гавриков из Ишимского района. Парень продолжает дело родителей и разводит крупный рогатый скот. Умма инвестиций также составила полмиллиона рублей. Всего в Тюменской области гранты на реализацию бизнес-проектов в этом году получили 83 предпринимателя. На эти цели было выделено 40 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...