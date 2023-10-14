Шумков на сотни тысяч рублей сократил траты на ремонт курганских дорог

15 октября 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

В 2024 году на ремонт дорог потратят 10 913,1 миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков сократил финансирование ремонта региональных дорог с 80 927,1 миллиона рублей до 80 715,7. Всего в 2024—2027 годы на реализацию программы «Развитие автомобильных дорог» планируется потратить 28 479,2 миллиона рублей вместо ранее указанных 28 690,8. Информация об этом указана в постановлении регионального правительства. «Внести в приложение к постановлению правительства следующие изменения: в разделе первом слова „Общий объем финансирования — 80 927,1 миллиона рублей“ заменить словами „Общий объем финансирования — 80 715,7 миллиона рублей“. 2024 год: 11 124,7 миллиона рублей заменить на 10 913,1», — указано в изменениях постановления правительства. Ранее сообщалось, что в Кургане синхронизируют обновление теплосетей и ремонт дорог, который идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как отметили в «Курганской генерирующей компании», они всегда готовы взаимодействовать с правительством региона для комплексного подхода к благоустройству города.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сократил финансирование ремонта региональных дорог с 80 927,1 миллиона рублей до 80 715,7. Всего в 2024—2027 годы на реализацию программы «Развитие автомобильных дорог» планируется потратить 28 479,2 миллиона рублей вместо ранее указанных 28 690,8. Информация об этом указана в постановлении регионального правительства. «Внести в приложение к постановлению правительства следующие изменения: в разделе первом слова „Общий объем финансирования — 80 927,1 миллиона рублей“ заменить словами „Общий объем финансирования — 80 715,7 миллиона рублей“. 2024 год: 11 124,7 миллиона рублей заменить на 10 913,1», — указано в изменениях постановления правительства. Ранее сообщалось, что в Кургане синхронизируют обновление теплосетей и ремонт дорог, который идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как отметили в «Курганской генерирующей компании», они всегда готовы взаимодействовать с правительством региона для комплексного подхода к благоустройству города.