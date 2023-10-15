Тюменские единороссы подберут себе часть актива оппозиции, сыграв на теме ЖКХ

На форуме в Тюмени борцов за права в сфере ЖКХ обучат юридической грамотности

16 октября 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Единороссы проведут форум для активистов, чтобы обучить их юридической защите Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменский политолог Александр Безделов считает, что единороссы смогут привлечь в свой проект активистов из оппозиционных партий. Об этом он рассказал URA.RU. Депутаты «Единой России» запланировали двухдневный форум для советов многоквартирных домов, активистов и работников сферы ЖКХ. «Если поставить задачу и правильно выстроить работу с активом оппозиционных партий — КПРФ и „Справедливой России“, то его часть они получат. С другой стороны, крайне сомнительно, что это будет большая часть, поскольку сама тема довольно тяжелая. Я бы не ожидал в этом направлении больших успехов у организаторов. Хотя, конечно же, они будут больше, чем у любой другой организации», — прокомментировал URA.RU Александр Безделов. Организаторы форума сообщили URA.RU, что мероприятие пройдет в формате партийного проекта. На него приглашаю тех, кто хочет разобраться в защите прав в сфере ЖКХ. Под эти цели переформатировали один из telegram-каналов, основателем которого является активист в сфере ЖКХ Павел Смирнов. Он подтвердил URA.RU, что работает в проекте «Единой России» и занят подготовкой форума.

Тюменский политолог Александр Безделов считает, что единороссы смогут привлечь в свой проект активистов из оппозиционных партий. Об этом он рассказал URA.RU. Депутаты «Единой России» запланировали двухдневный форум для советов многоквартирных домов, активистов и работников сферы ЖКХ. «Если поставить задачу и правильно выстроить работу с активом оппозиционных партий — КПРФ и „Справедливой России“, то его часть они получат. С другой стороны, крайне сомнительно, что это будет большая часть, поскольку сама тема довольно тяжелая. Я бы не ожидал в этом направлении больших успехов у организаторов. Хотя, конечно же, они будут больше, чем у любой другой организации», — прокомментировал URA.RU Александр Безделов. Организаторы форума сообщили URA.RU, что мероприятие пройдет в формате партийного проекта. На него приглашаю тех, кто хочет разобраться в защите прав в сфере ЖКХ. Под эти цели переформатировали один из telegram-каналов, основателем которого является активист в сфере ЖКХ Павел Смирнов. Он подтвердил URA.RU, что работает в проекте «Единой России» и занят подготовкой форума.