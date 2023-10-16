Продюсер Фадеев пожалел, что не встретился с умершим композитором Гладковым

Уроженец Кургана продюсер Максим Фадеев не успел встретиться с композитором Геннадием Гладковым, который умер 16 октября. Вместе с Гладковым они работали над музыкой к новому фильму «Бременские музыканты». Об этом Фадеев рассказал в своем telegram-канале.
«Весь этот год я просил о встрече с композитором, который дал мне разрешение работать с его произведениями из „Бременских“, на которых я фактически вырос. К большому сожалению, мы так и не успели встретиться… Быть с ним в одном проекте в тандеме — большая честь для меня. Жаль, что потихоньку большие мастера музыки уходят…., а на смену им пока так никто и не приходит. С сожалением понимаешь, что озеро высыхает… Светлая память…», — написал Фадеев.
Гладков умер 16 октября в Москве на 89-м году жизни. Его музыку, в том числе, можно услышать в мультфильмах «Бременские музыканты», «38 попугаев», «Малыш и Карлсон», фильмах «Джентльмены удачи», «Человек с бульвара Капуцинов». Гладков является автором более 140 композиций к кино и мультфильмам, а также к различным театральным постановкам.
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