Продюсер Фадеев пожалел, что не встретился с умершим композитором Гладковым

16 октября 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Фадеев и Гладков вместе работали над музыкой к новым «Бременским музыкантам» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уроженец Кургана продюсер Максим Фадеев не успел встретиться с композитором Геннадием Гладковым, который умер 16 октября. Вместе с Гладковым они работали над музыкой к новому фильму «Бременские музыканты». Об этом Фадеев рассказал в своем telegram-канале. «Весь этот год я просил о встрече с композитором, который дал мне разрешение работать с его произведениями из „Бременских“, на которых я фактически вырос. К большому сожалению, мы так и не успели встретиться… Быть с ним в одном проекте в тандеме — большая честь для меня. Жаль, что потихоньку большие мастера музыки уходят…., а на смену им пока так никто и не приходит. С сожалением понимаешь, что озеро высыхает… Светлая память…», — написал Фадеев. Гладков умер 16 октября в Москве на 89-м году жизни. Его музыку, в том числе, можно услышать в мультфильмах «Бременские музыканты», «38 попугаев», «Малыш и Карлсон», фильмах «Джентльмены удачи», «Человек с бульвара Капуцинов». Гладков является автором более 140 композиций к кино и мультфильмам, а также к различным театральным постановкам.

Уроженец Кургана продюсер Максим Фадеев не успел встретиться с композитором Геннадием Гладковым, который умер 16 октября. Вместе с Гладковым они работали над музыкой к новому фильму «Бременские музыканты». Об этом Фадеев рассказал в своем telegram-канале. «Весь этот год я просил о встрече с композитором, который дал мне разрешение работать с его произведениями из „Бременских“, на которых я фактически вырос. К большому сожалению, мы так и не успели встретиться… Быть с ним в одном проекте в тандеме — большая честь для меня. Жаль, что потихоньку большие мастера музыки уходят…., а на смену им пока так никто и не приходит. С сожалением понимаешь, что озеро высыхает… Светлая память…», — написал Фадеев. Гладков умер 16 октября в Москве на 89-м году жизни. Его музыку, в том числе, можно услышать в мультфильмах «Бременские музыканты», «38 попугаев», «Малыш и Карлсон», фильмах «Джентльмены удачи», «Человек с бульвара Капуцинов». Гладков является автором более 140 композиций к кино и мультфильмам, а также к различным театральным постановкам.