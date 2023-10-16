Чем запомнился ушедший из жизни композитор Гладков

Умер автор песен для «Бременских музыкантов» Геннадий Гладков

16 октября 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Геннадий Гладков писал музыку к кинокартинам и театральным постановкам Фото: Станислав Красильников/ТАСС Советский и российский композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни в своем доме в Москве. Он был автором песен для мультфильма «Бременские музыканты», также его музыка играла в картинах «Малыш и Карлсон» и «Джентльмены удачи». URA.RU приводит информацию о покойном народном артисте РФ. Биография народного артиста Гладков родился в 1935 году в семье музыкантов. С юных лет он увлекался народной музыкой и джазом. После окончания 7 класса артист поступил в химический техникум. Затем какое-то время работал в Научно-исследовательском институте красителей, где помогал с организацией музыкальных вечеров. В 1959 году Гладков окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории. Там он писал музыку под руководством советского и российского композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Григория Фрида. Позже, в 1964 году музыкант отучился в Московской государственной консерватории имени Чайковского, а в 1966-м там же он окончил аспирантуру. Кроме того, до 1971 года композитор преподавал в Московском хоровом училище, а также в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Творчество Гладкова Спустя время композитор начал сотрудничество с режиссером театра и кино Марком Захаровым. Он написал несколько произведений для спектаклей, а также для таких кинокартин, как «12 стульев» и «Обыкновенное чудо». Также музыкант написал композиции для фильмов «Джентльмены удачи», «Собака на сене» и «Человек с бульвара Капуцинов». Музыку для кино и мультфильмов он начал писать еще в студенческие годы. Так, в 1962-м он дебютировал как композитор для кинокартины «Тайны минувшего». Однако большую популярность Гладков получил благодаря работе над мультфильмом «Бременские музыканты» 1969 года. Помимо этого, его музыка звучит в мультфильмах «Ну, погоди!», «38 попугаев», «Малыш и Карлсон», а также «Как Львенок и Черепаха пели песню». Гладков стоит за авторством более 140 композиций к кино и мультфильмам, а также к различным театральным постановкам. О смерти Гладкова сообщил его помощник Малик Аминов 16 октября. Он также уточнил, что дата и место похорон артиста пока не определены, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Советский и российский композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни в своем доме в Москве. Он был автором песен для мультфильма «Бременские музыканты», также его музыка играла в картинах «Малыш и Карлсон» и «Джентльмены удачи». URA.RU приводит информацию о покойном народном артисте РФ. Гладков родился в 1935 году в семье музыкантов. С юных лет он увлекался народной музыкой и джазом. После окончания 7 класса артист поступил в химический техникум. Затем какое-то время работал в Научно-исследовательском институте красителей, где помогал с организацией музыкальных вечеров. В 1959 году Гладков окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории. Там он писал музыку под руководством советского и российского композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Григория Фрида. Позже, в 1964 году музыкант отучился в Московской государственной консерватории имени Чайковского, а в 1966-м там же он окончил аспирантуру. Кроме того, до 1971 года композитор преподавал в Московском хоровом училище, а также в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Спустя время композитор начал сотрудничество с режиссером театра и кино Марком Захаровым. Он написал несколько произведений для спектаклей, а также для таких кинокартин, как «12 стульев» и «Обыкновенное чудо». Также музыкант написал композиции для фильмов «Джентльмены удачи», «Собака на сене» и «Человек с бульвара Капуцинов». Музыку для кино и мультфильмов он начал писать еще в студенческие годы. Так, в 1962-м он дебютировал как композитор для кинокартины «Тайны минувшего». Однако большую популярность Гладков получил благодаря работе над мультфильмом «Бременские музыканты» 1969 года. Помимо этого, его музыка звучит в мультфильмах «Ну, погоди!», «38 попугаев», «Малыш и Карлсон», а также «Как Львенок и Черепаха пели песню». Гладков стоит за авторством более 140 композиций к кино и мультфильмам, а также к различным театральным постановкам. О смерти Гладкова сообщил его помощник Малик Аминов 16 октября. Он также уточнил, что дата и место похорон артиста пока не определены, передает Life.