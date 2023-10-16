Умер композитор «Бременских музыкантов» Геннадий Гладков

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Геннадию Гладкову было 88 лет Фото:

На 89-м году жизни умер советский и российский композитор, автор музыки и народный артист РФ Геннадий Гладков. Об этом сообщил его помощник Малик Аминов.

«Геннадий Игоревич умер сегодня», — заявил он. Слова Аминова передает ТАСС. Он отметил, что на данный момент дата и место прощения неизвестны.

Гладков прославился песнями для мультфильма «Бременские музыканты» (1969) и «По следам бременских музыкантов» (1973), где он также озвучил Глупого короля. Кроме того, его музыка играет в более 100 фильмах. Например, в картинах «Малыш и Карлсон», «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Голубой щенок» и других.

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На 89-м году жизни умер советский и российский композитор, автор музыки и народный артист РФ Геннадий Гладков. Об этом сообщил его помощник Малик Аминов. «Геннадий Игоревич умер сегодня», — заявил он. Слова Аминова передает ТАСС. Он отметил, что на данный момент дата и место прощения неизвестны. Гладков прославился песнями для мультфильма «Бременские музыканты» (1969) и «По следам бременских музыкантов» (1973), где он также озвучил Глупого короля. Кроме того, его музыка играет в более 100 фильмах. Например, в картинах «Малыш и Карлсон», «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Голубой щенок» и других.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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