Умер композитор «Бременских музыкантов» Геннадий Гладков

Геннадию Гладкову было 88 лет
На 89-м году жизни умер советский и российский композитор, автор музыки и народный артист РФ Геннадий Гладков. Об этом сообщил его помощник Малик Аминов.
«Геннадий Игоревич умер сегодня», — заявил он. Слова Аминова передает ТАСС. Он отметил, что на данный момент дата и место прощения неизвестны.
Гладков прославился песнями для мультфильма «Бременские музыканты» (1969) и «По следам бременских музыкантов» (1973), где он также озвучил Глупого короля. Кроме того, его музыка играет в более 100 фильмах. Например, в картинах «Малыш и Карлсон», «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Голубой щенок» и других.
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