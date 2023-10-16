Умер композитор «Бременских музыкантов» Геннадий Гладков 16 октября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 + Геннадию Гладкову было 88 лет Фото: Станислав Красильников/ТАСС На 89-м году жизни умер советский и российский композитор, автор музыки и народный артист РФ Геннадий Гладков. Об этом сообщил его помощник Малик Аминов. «Геннадий Игоревич умер сегодня», — заявил он. Слова Аминова передает ТАСС. Он отметил, что на данный момент дата и место прощения неизвестны. Гладков прославился песнями для мультфильма «Бременские музыканты» (1969) и «По следам бременских музыкантов» (1973), где он также озвучил Глупого короля. Кроме того, его музыка играет в более 100 фильмах. Например, в картинах «Малыш и Карлсон», «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Голубой щенок» и других. На 89-м году жизни умер советский и российский композитор, автор музыки и народный артист РФ Геннадий Гладков. Об этом сообщил его помощник Малик Аминов. «Геннадий Игоревич умер сегодня», — заявил он. Слова Аминова передает ТАСС. Он отметил, что на данный момент дата и место прощения неизвестны. Гладков прославился песнями для мультфильма «Бременские музыканты» (1969) и «По следам бременских музыкантов» (1973), где он также озвучил Глупого короля. Кроме того, его музыка играет в более 100 фильмах. Например, в картинах «Малыш и Карлсон», «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Голубой щенок» и других. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям