16 октября 2023

Бывшая чиновница из Кургана присваивала деньги соцработников

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган
Бывшую заведующую соцучреждением Кургана осудили за присвоение денег Фото:

В Кургане бывшей заведующей социального учреждения вынесли приговор по уголовному делу о присвоении более 265 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.

«Установлено, что с ноября 2020 года по декабрь 2021 года заведующая отделением соцобслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, используя свободный доступ к вверенным ей деньгам, не сдала в кассу учреждения более 265 тысяч рублей, полученных от социальных работников по факту оказанных услуг. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства.

Также в пользу потерпевшего была взыскана сумма ущерба в размере около 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области бухгалтера мэрии Белозерского округа судят по делу о крупной растрате. По данным инсайдеров, женщину обвиняют в присвоении около 3,5 млн рублей.

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В Кургане бывшей заведующей социального учреждения вынесли приговор по уголовному делу о присвоении более 265 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «Установлено, что с ноября 2020 года по декабрь 2021 года заведующая отделением соцобслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, используя свободный доступ к вверенным ей деньгам, не сдала в кассу учреждения более 265 тысяч рублей, полученных от социальных работников по факту оказанных услуг. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства. Также в пользу потерпевшего была взыскана сумма ущерба в размере около 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области бухгалтера мэрии Белозерского округа судят по делу о крупной растрате. По данным инсайдеров, женщину обвиняют в присвоении около 3,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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