Бывшая чиновница из Кургана присваивала деньги соцработников

17 октября 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Бывшую заведующую соцучреждением Кургана осудили за присвоение денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане бывшей заведующей социального учреждения вынесли приговор по уголовному делу о присвоении более 265 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «Установлено, что с ноября 2020 года по декабрь 2021 года заведующая отделением соцобслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, используя свободный доступ к вверенным ей деньгам, не сдала в кассу учреждения более 265 тысяч рублей, полученных от социальных работников по факту оказанных услуг. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства. Также в пользу потерпевшего была взыскана сумма ущерба в размере около 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области бухгалтера мэрии Белозерского округа судят по делу о крупной растрате. По данным инсайдеров, женщину обвиняют в присвоении около 3,5 млн рублей.

В Кургане бывшей заведующей социального учреждения вынесли приговор по уголовному делу о присвоении более 265 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «Установлено, что с ноября 2020 года по декабрь 2021 года заведующая отделением соцобслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, используя свободный доступ к вверенным ей деньгам, не сдала в кассу учреждения более 265 тысяч рублей, полученных от социальных работников по факту оказанных услуг. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства. Также в пользу потерпевшего была взыскана сумма ущерба в размере около 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области бухгалтера мэрии Белозерского округа судят по делу о крупной растрате. По данным инсайдеров, женщину обвиняют в присвоении около 3,5 млн рублей.