Курганской области выделят более 100 млн рублей на борьбу с пожарами

На борьбу с пожарами Курганская область получит 140,5 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганской области на тушение лесных пожаров выделят 140,5 миллионов рублей из резервного фонда. Такое предложение Правительства РФ одобрила комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований, рассказал депутат Госдумы от Курганской области Александр Ремезков.

«Комиссия Федерального собрания РФ одобрила предложения Правительства РФ о выделении десяти регионам из резервного фонда в 2023 году дополнительных средств на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров. Бюджету Курганской области будет выделено 140,5 миллионов рублей», — рассказал Ремезков в своем telegram-канале.

Средства будут распределены на финансирование затрат организаций, обеспечивших тушение природных пожаров на территории региона. Также деньги пойдут на оплату аэропортовых услуг и заправку авиатопливом, на доставку и проживание работников парашютно-десантной пожарной службы.

Ранее сообщалось, что курганская прокуратура помогает курганским погорельцам получить материальную помощь. Ведомство поддерживает иски погорельцев к властям, и на данный момент выплаты получили шесть заявителей.