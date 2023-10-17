17 октября 2023

Скандальный тюменский блогер сменил имя на Миллионер

Тюменский блогер Филиппов сменил имя на Миллионер
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Материнский капитал. Екатеринбург, сертификат, свидетельство о рождении, материнский капитал
Тюменец также прикрепил фотографию свидетельства о рождении, где значится, как Филиппов Миллионер Фото:

Тюменский блогер Эдуард Филиппов, который ранее прокатился по Екатеринбургу в ванне, сменил имя на Миллионер. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Тюменец известен своими скандальными выходками, в числе которых переодевание в русалку и установка ванной с грязной водой возле здания областной думы.

«Забрал новые свидетельство о рождении детей. Теперь Миллионер. Завтра сдаю в МФЦ на замену паспорта», — написал блогер. Тюменец также прикрепил фотографию свидетельства о рождении, где он значится, как Филиппов Миллионер. Также у детей поменяли отчества на Миллионеровичи.

Ранее URA.RU писало, что Филиппов прокатился полуголым по Екатеринбургу, сидя в ванне. Также он устанавливал возле здания Тюменской облдумы ванную, наполненную грязной водой. Таким образом он хотел привлечь внимание властей к проблеме с городскими сетями.

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Тюменский блогер Эдуард Филиппов, который ранее прокатился по Екатеринбургу в ванне, сменил имя на Миллионер. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Тюменец известен своими скандальными выходками, в числе которых переодевание в русалку и установка ванной с грязной водой возле здания областной думы. «Забрал новые свидетельство о рождении детей. Теперь Миллионер. Завтра сдаю в МФЦ на замену паспорта», — написал блогер. Тюменец также прикрепил фотографию свидетельства о рождении, где он значится, как Филиппов Миллионер. Также у детей поменяли отчества на Миллионеровичи. Ранее URA.RU писало, что Филиппов прокатился полуголым по Екатеринбургу, сидя в ванне. Также он устанавливал возле здания Тюменской облдумы ванную, наполненную грязной водой. Таким образом он хотел привлечь внимание властей к проблеме с городскими сетями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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