Скандальный тюменский блогер сменил имя на Миллионер

Тюменский блогер Филиппов сменил имя на Миллионер

18 октября 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Тюменец также прикрепил фотографию свидетельства о рождении, где значится, как Филиппов Миллионер Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тюменский блогер Эдуард Филиппов, который ранее прокатился по Екатеринбургу в ванне, сменил имя на Миллионер. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Тюменец известен своими скандальными выходками, в числе которых переодевание в русалку и установка ванной с грязной водой возле здания областной думы. «Забрал новые свидетельство о рождении детей. Теперь Миллионер. Завтра сдаю в МФЦ на замену паспорта», — написал блогер. Тюменец также прикрепил фотографию свидетельства о рождении, где он значится, как Филиппов Миллионер. Также у детей поменяли отчества на Миллионеровичи. Ранее URA.RU писало, что Филиппов прокатился полуголым по Екатеринбургу, сидя в ванне. Также он устанавливал возле здания Тюменской облдумы ванную, наполненную грязной водой. Таким образом он хотел привлечь внимание властей к проблеме с городскими сетями.

Тюменский блогер Эдуард Филиппов, который ранее прокатился по Екатеринбургу в ванне, сменил имя на Миллионер. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Тюменец известен своими скандальными выходками, в числе которых переодевание в русалку и установка ванной с грязной водой возле здания областной думы. «Забрал новые свидетельство о рождении детей. Теперь Миллионер. Завтра сдаю в МФЦ на замену паспорта», — написал блогер. Тюменец также прикрепил фотографию свидетельства о рождении, где он значится, как Филиппов Миллионер. Также у детей поменяли отчества на Миллионеровичи. Ранее URA.RU писало, что Филиппов прокатился полуголым по Екатеринбургу, сидя в ванне. Также он устанавливал возле здания Тюменской облдумы ванную, наполненную грязной водой. Таким образом он хотел привлечь внимание властей к проблеме с городскими сетями.