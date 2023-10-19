Израиль готов наступать на сектор Газа: главное к вечеру 19 октября

Минобороны Израиля: ЦАХАЛ скоро начнет операцию в сектор Газе

19 октября 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

В Минобороны Израиля сообщили, что страна получила первую партию бронетехники США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Глава минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что скоро будет издан приказ о входе израильской армии в сектор Газа. URA.RU приводит главные события палестино-израильского конфликта за 19 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова наступать на сектор Газа. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галлант.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео, на котором он в бронежилете морально готовит бойцов ЦАХАЛ к наступлению на сектор Газа. «Мы нанесем сокрушительный удар по нашим врагам», — заявил Нетаньяху.

Израиль получил первую партию американской бронетехники. Бронированные джипы заменят поврежденные во время боевых действий машины, сообщили в израильском Минобороны.

Посольство РФ заявило, что 19 россиян погибли в результате боевых действий в Израиле. По данным ведомства, в заложниках в секторе Газа находятся два гражданина РФ.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль. Там он встретился Биньямином Нетаньяху.

МЧС РФ сообщило, что Россия планирует отправить жителям сектора Газа 27 тонн гуманитарной помощи по указанию президента РФ Владимира Путина. Жителям Газы доставят муку, сахар, рис и макаронные изделия.

ООН намерена организовать собственное экстренное расследование взрыва в больнице в Газе. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

Глава минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что скоро будет издан приказ о входе израильской армии в сектор Газа. URA.RU приводит главные события палестино-израильского конфликта за 19 октября.