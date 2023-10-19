Израиль готов наступать на сектор Газа: главное к вечеру 19 октября

В Минобороны Израиля сообщили, что страна получила первую партию бронетехники США
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Глава минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что скоро будет издан приказ о входе израильской армии в сектор Газа. URA.RU приводит главные события палестино-израильского конфликта за 19 октября.
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова наступать на сектор Газа. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галлант.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео, на котором он в бронежилете морально готовит бойцов ЦАХАЛ к наступлению на сектор Газа. «Мы нанесем сокрушительный удар по нашим врагам», — заявил Нетаньяху.
- Израиль получил первую партию американской бронетехники. Бронированные джипы заменят поврежденные во время боевых действий машины, сообщили в израильском Минобороны.
- Посольство РФ заявило, что 19 россиян погибли в результате боевых действий в Израиле. По данным ведомства, в заложниках в секторе Газа находятся два гражданина РФ.
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль. Там он встретился Биньямином Нетаньяху.
- МЧС РФ сообщило, что Россия планирует отправить жителям сектора Газа 27 тонн гуманитарной помощи по указанию президента РФ Владимира Путина. Жителям Газы доставят муку, сахар, рис и макаронные изделия.
- ООН намерена организовать собственное экстренное расследование взрыва в больнице в Газе. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.
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