Россия поможет сектору Газа по указанию Путина

Россия доставит 27 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа

19 октября 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

МЧС России отправит гуманитарный груз в Газу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россия намерена доставить жителям сектора Газа 27 тонн гуманитарной помощи по указанию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. «МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что такая мера была принята по указу президента и правительства РФ. Жителям Газы доставят муку, сахар, рис и макаронные изделия. Продукты будут переданы представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор. Ранее поставку жителям сектора Газа гуманитарной помощи анонсировал замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Как отмечал представитель дипведомства, для того, чтобы передать помощь, нужно прекратить удары Израиля по целям в секторе Газа.

Россия намерена доставить жителям сектора Газа 27 тонн гуманитарной помощи по указанию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. «МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что такая мера была принята по указу президента и правительства РФ. Жителям Газы доставят муку, сахар, рис и макаронные изделия. Продукты будут переданы представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор. Ранее поставку жителям сектора Газа гуманитарной помощи анонсировал замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Как отмечал представитель дипведомства, для того, чтобы передать помощь, нужно прекратить удары Израиля по целям в секторе Газа.