Россия поможет сектору Газа по указанию Путина

Россия доставит 27 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа
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МЧС. Центр спасательных операций Лидер на Ямале, мчс, ил-76, самолет
МЧС России отправит гуманитарный груз в Газу Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россия намерена доставить жителям сектора Газа 27 тонн гуманитарной помощи по указанию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что такая мера была принята по указу президента и правительства РФ.

Жителям Газы доставят муку, сахар, рис и макаронные изделия. Продукты будут переданы представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор.

Ранее поставку жителям сектора Газа гуманитарной помощи анонсировал замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Как отмечал представитель дипведомства, для того, чтобы передать помощь, нужно прекратить удары Израиля по целям в секторе Газа.

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Россия намерена доставить жителям сектора Газа 27 тонн гуманитарной помощи по указанию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. «МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что такая мера была принята по указу президента и правительства РФ. Жителям Газы доставят муку, сахар, рис и макаронные изделия. Продукты будут переданы представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор. Ранее поставку жителям сектора Газа гуманитарной помощи анонсировал замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Как отмечал представитель дипведомства, для того, чтобы передать помощь, нужно прекратить удары Израиля по целям в секторе Газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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