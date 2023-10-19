Bloomberg: «Железный купол» Израиля не справится при расширении конфликта

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«Хезболлах» располагает большим количеством неуправляемых артиллерийских ракет, заявил Шейх Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская система ПРО «Железный купол», вероятно, не справится с ракетными ударами после расширения конфликта. Об этом заявил научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Шаан Шейх.

«Если „Хезболлах“ вступит в текущий конфликт, безусловно, существует риск того, что „Железный купол“ будет подавлен ракетным огнем», — заявил Шейх. Его слова передает Bloomberg.

По его словам, снижение коэффициента перехвата ПРО до 80% может привести к увеличению числа не сбитых ракет. Он отметил, что «Хезболлах» располагает большим количеством неуправляемых артиллерийских ракет.

Ранее сообщалось, что израильский «Железный купол» не перехватил ракету со стороны Палестины. в результате атаки пострадали три человека. Кроме того, в результате удара палестинских боевиков пострадала крупнейшая электростанция Израиля. Удар удалось совершить, «Железный купол» Израиля.

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Израильская система ПРО «Железный купол», вероятно, не справится с ракетными ударами после расширения конфликта. Об этом заявил научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Шаан Шейх. «Если „Хезболлах“ вступит в текущий конфликт, безусловно, существует риск того, что „Железный купол“ будет подавлен ракетным огнем», — заявил Шейх. Его слова передает Bloomberg. По его словам, снижение коэффициента перехвата ПРО до 80% может привести к увеличению числа не сбитых ракет. Он отметил, что «Хезболлах» располагает большим количеством неуправляемых артиллерийских ракет. Ранее сообщалось, что израильский «Железный купол» не перехватил ракету со стороны Палестины. в результате атаки пострадали три человека. Кроме того, в результате удара палестинских боевиков пострадала крупнейшая электростанция Израиля. Удар удалось совершить, «Железный купол» Израиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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