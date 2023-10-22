22 октября 2023
21 октября 2023

Курганцев зовут работать на местные заводы, обещая зарплату от 50 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время своего посещения Самары. Самара, рабочий у станка, завод, фрезеровщик, цех, рабочий у пульта, производство, фрезерный станок
Курганцев приглашают на работу на местные заводы Фото:

Главное управление по труду и занятости Курганской области опубликовало десять вакансий с местных предприятий, где рабочим и сотрудникам платят от 50 до 80 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал правительства региона.

«Управление по труду и занятости населения Курганской области подготовило топ-10 актуальных вакансий недели», — информирует канал своих подписчиков. Местные предприятия предлагают кандидатам заработную плату от 50 до 80 тысяч.

Среди предприятий, куда требуются сотрудники, — ведущие заводы области: «Курганприбор», «ШААЗ», «Велфарм», заводы конвейерного оборудования и электромонтажных изделий. На заводах открыты вакансии рабочих и руководящих специальностей.

Ранее URA.RU сообщало, что на «Курганмашзавод» массово набирают учеников. Курганцев приглашают освоить более 200 специальностей.

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Главное управление по труду и занятости Курганской области опубликовало десять вакансий с местных предприятий, где рабочим и сотрудникам платят от 50 до 80 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал правительства региона. «Управление по труду и занятости населения Курганской области подготовило топ-10 актуальных вакансий недели», — информирует канал своих подписчиков. Местные предприятия предлагают кандидатам заработную плату от 50 до 80 тысяч. Среди предприятий, куда требуются сотрудники, — ведущие заводы области: «Курганприбор», «ШААЗ», «Велфарм», заводы конвейерного оборудования и электромонтажных изделий. На заводах открыты вакансии рабочих и руководящих специальностей. Ранее URA.RU сообщало, что на «Курганмашзавод» массово набирают учеников. Курганцев приглашают освоить более 200 специальностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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