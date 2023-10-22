Курганцев зовут работать на местные заводы, обещая зарплату от 50 тысяч

Курганцев приглашают на работу на местные заводы Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Главное управление по труду и занятости Курганской области опубликовало десять вакансий с местных предприятий, где рабочим и сотрудникам платят от 50 до 80 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал правительства региона.

«Управление по труду и занятости населения Курганской области подготовило топ-10 актуальных вакансий недели», — информирует канал своих подписчиков. Местные предприятия предлагают кандидатам заработную плату от 50 до 80 тысяч.

Среди предприятий, куда требуются сотрудники, — ведущие заводы области: «Курганприбор», «ШААЗ», «Велфарм», заводы конвейерного оборудования и электромонтажных изделий. На заводах открыты вакансии рабочих и руководящих специальностей.

Ранее URA.RU сообщало, что на «Курганмашзавод» массово набирают учеников. Курганцев приглашают освоить более 200 специальностей.