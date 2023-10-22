22 октября 2023

Жителей Тобольска призвали следить за беспилотниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Тоболяков просят оценивать, есть ли на дронах средства поражения (архивное фото) Фото:

Администрация Тобольска подготовила инструкцию для граждан о том, что делать при обнаружении в небе беспилотников и попросила горожан следить за перемещением коптеров до приезда правоохранительных органов. Мануал опубликован в telegram-канале мэрии.

«Обнаружив БВС, которое находится в воздушном пространстве Тобольска, над объектами промышленности, транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры, просьба незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. По возможности организовать визуальное наблюдение за БВС с целью определения места его запуска/посадки», — говорится в инструкции от мэрии.

Горожан также просят визуально оценить, есть ли на дроне средства поражения или приспособления для съемки. Об обнаруженных дронах просят сообщать в тобольское отделение ФСБ (25-05-46), в полицию (25-23-70, 102), ЕДДС (112) или в подразделение вневедомственной охраны (24- 33-01).

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Администрация Тобольска подготовила инструкцию для граждан о том, что делать при обнаружении в небе беспилотников и попросила горожан следить за перемещением коптеров до приезда правоохранительных органов. Мануал опубликован в telegram-канале мэрии. «Обнаружив БВС, которое находится в воздушном пространстве Тобольска, над объектами промышленности, транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры, просьба незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. По возможности организовать визуальное наблюдение за БВС с целью определения места его запуска/посадки», — говорится в инструкции от мэрии. Горожан также просят визуально оценить, есть ли на дроне средства поражения или приспособления для съемки. Об обнаруженных дронах просят сообщать в тобольское отделение ФСБ (25-05-46), в полицию (25-23-70, 102), ЕДДС (112) или в подразделение вневедомственной охраны (24- 33-01).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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