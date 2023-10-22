Жителей Тобольска призвали следить за беспилотниками

Тоболяков просят оценивать, есть ли на дронах средства поражения (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Тобольска подготовила инструкцию для граждан о том, что делать при обнаружении в небе беспилотников и попросила горожан следить за перемещением коптеров до приезда правоохранительных органов. Мануал опубликован в telegram-канале мэрии.

«Обнаружив БВС, которое находится в воздушном пространстве Тобольска, над объектами промышленности, транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры, просьба незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. По возможности организовать визуальное наблюдение за БВС с целью определения места его запуска/посадки», — говорится в инструкции от мэрии.

Горожан также просят визуально оценить, есть ли на дроне средства поражения или приспособления для съемки. Об обнаруженных дронах просят сообщать в тобольское отделение ФСБ (25-05-46), в полицию (25-23-70, 102), ЕДДС (112) или в подразделение вневедомственной охраны (24- 33-01).