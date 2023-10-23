Тюменская зэчка привязала сына к дереву и оставила на съедение комарам

Мать привязала сына к дереву и бросила в лесу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заключенная исправительной колонии в Тобольске была осуждена за то, что привязала своего сына к дереву в лесу, оставив мальчика на съедение комарам. Об этом в интервью журналистам рассказала и. о. начальника ИК-13 Ольга Жемчугова.

«Некоторые осужденные способны на такое, что нормальному человеку и во сне не приснится. Например, малолетний сын мешал матери устраивать личную жизнь, она решила от него избавиться. Привязала ребенка скотчем к дереву в лесу, оставила его на съедение комарам», — рассказала Ольга Жемчугова историю одной из заключенных ИК-13, в интервью «Вслух.ру».

Мальчика удалось спасти. Его заметил водитель автобуса, который пошел в лес по нужде и обнаружил ребенка.