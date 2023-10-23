Тюменская зэчка привязала сына к дереву и оставила на съедение комарам

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Окрестности горы Волчиха и станции Флюс. Свердловская область, сгоревший лес, последствия пожара, обгоревшие деревья
Мать привязала сына к дереву и бросила в лесу Фото:

Заключенная исправительной колонии в Тобольске была осуждена за то, что привязала своего сына к дереву в лесу, оставив мальчика на съедение комарам. Об этом в интервью журналистам рассказала и. о. начальника ИК-13 Ольга Жемчугова.

«Некоторые осужденные способны на такое, что нормальному человеку и во сне не приснится. Например, малолетний сын мешал матери устраивать личную жизнь, она решила от него избавиться. Привязала ребенка скотчем к дереву в лесу, оставила его на съедение комарам», — рассказала Ольга Жемчугова историю одной из заключенных ИК-13, в интервью «Вслух.ру».

Мальчика удалось спасти. Его заметил водитель автобуса, который пошел в лес по нужде и обнаружил ребенка.

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Заключенная исправительной колонии в Тобольске была осуждена за то, что привязала своего сына к дереву в лесу, оставив мальчика на съедение комарам. Об этом в интервью журналистам рассказала и. о. начальника ИК-13 Ольга Жемчугова. «Некоторые осужденные способны на такое, что нормальному человеку и во сне не приснится. Например, малолетний сын мешал матери устраивать личную жизнь, она решила от него избавиться. Привязала ребенка скотчем к дереву в лесу, оставила его на съедение комарам», — рассказала Ольга Жемчугова историю одной из заключенных ИК-13, в интервью «Вслух.ру». Мальчика удалось спасти. Его заметил водитель автобуса, который пошел в лес по нужде и обнаружил ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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