Тюменский военкомат нуждается в снайперах и саперах

Военный комиссариат Тюменской области разместил свежие вакансии для желающих служить по контракту. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России». Военкомату нужны разведчики, саперы, снайперы и другие специалисты.
«Вакансии от 27 октября. Военный комиссариат Тюменской области. Для службы по контракту требуются начальники радиостанции, инструкторы по вождению автомобиля, разведчики, стрелки, саперы, водители, фельдшеры, снайперы», — следует из базы портала «Работа в России».
По ряду специальностей будущим военным предлагают зарплату в 204-226 тысяч рублей. По другим — от 45 до 70 тысяч.
Ранее в правительстве Тюменской области объяснили, по какой причине зарплаты контрактников могут существенно разниться. Это зависит от того, где военные проходят службу.
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