26 октября 2023

Тюменский военкомат нуждается в снайперах и саперах

© Служба новостей «URA.RU»
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Ателье по пошиву военного снаряжения. ИП Боронников Д.А.Пермь, шлем, ателье, бронежилеты, контрактник, экипировка сво, каска военная
Военным предлагают зарплату от 45 до 226 тысяч рублей Фото:

Военный комиссариат Тюменской области разместил свежие вакансии для желающих служить по контракту. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России». Военкомату нужны разведчики, саперы, снайперы и другие специалисты.

«Вакансии от 27 октября. Военный комиссариат Тюменской области. Для службы по контракту требуются начальники радиостанции, инструкторы по вождению автомобиля, разведчики, стрелки, саперы, водители, фельдшеры, снайперы», — следует из базы портала «Работа в России».

По ряду специальностей будущим военным предлагают зарплату в 204-226 тысяч рублей. По другим — от 45 до 70 тысяч.

Ранее в правительстве Тюменской области объяснили, по какой причине зарплаты контрактников могут существенно разниться. Это зависит от того, где военные проходят службу.

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Военный комиссариат Тюменской области разместил свежие вакансии для желающих служить по контракту. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России». Военкомату нужны разведчики, саперы, снайперы и другие специалисты. «Вакансии от 27 октября. Военный комиссариат Тюменской области. Для службы по контракту требуются начальники радиостанции, инструкторы по вождению автомобиля, разведчики, стрелки, саперы, водители, фельдшеры, снайперы», — следует из базы портала «Работа в России». По ряду специальностей будущим военным предлагают зарплату в 204-226 тысяч рублей. По другим — от 45 до 70 тысяч. Ранее в правительстве Тюменской области объяснили, по какой причине зарплаты контрактников могут существенно разниться. Это зависит от того, где военные проходят службу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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