22 октября 2023
21 октября 2023

Власти объяснили разницу в зарплатах тюменских контрактников

© Служба новостей «URA.RU»
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Проводы контрактников. Тюмень , военные, флаг рф, флаг россии, служба по контракту, вечный огонь, солдат, контрактники
Оплата для контрактников различается в зависимости от места несения службы Фото:

У тюменцев, заключающих контракты с Минобороны, размер зарплаты зависит от того, где они проходят военную службу: в зоне СВО либо на территории России. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. В первом случае месячная зарплата составляет от 35 тысяч рублей, во втором — от 204 тысяч.

«Денежное довольствие, положенное контрактнику из Тюменской области. Служба на территории России — ежемесячная заработная плата от 35 000 рублей. Служба в зоне СВО (при выполнении боевых задач) — от 204 000 рублей ежемесячно», — сообщает информационный центр правительства региона.

Там также отметили, что при подписании контракта все тюменцы единовременно получают 295 000 рублей, из которых 195 тысяч — это федеральная выплата, еще 100 тысяч — выплата от губернатора. При этом граждане, служащие в зоне СВО, могут зарабатывать еще больше: в случае уничтожения техники противника им положено дополнительное материальное поощрение.

Ранее URA.RU писало, что при размещении вакансий для службы по контракту военный комиссариат Тюменской области указывает ощутимую разницу в зарплатах. Кому-то из соискателей предлагают до 30 000 рублей, а другим — до 226 000.

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У тюменцев, заключающих контракты с Минобороны, размер зарплаты зависит от того, где они проходят военную службу: в зоне СВО либо на территории России. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. В первом случае месячная зарплата составляет от 35 тысяч рублей, во втором — от 204 тысяч. «Денежное довольствие, положенное контрактнику из Тюменской области. Служба на территории России — ежемесячная заработная плата от 35 000 рублей. Служба в зоне СВО (при выполнении боевых задач) — от 204 000 рублей ежемесячно», — сообщает информационный центр правительства региона. Там также отметили, что при подписании контракта все тюменцы единовременно получают 295 000 рублей, из которых 195 тысяч — это федеральная выплата, еще 100 тысяч — выплата от губернатора. При этом граждане, служащие в зоне СВО, могут зарабатывать еще больше: в случае уничтожения техники противника им положено дополнительное материальное поощрение. Ранее URA.RU писало, что при размещении вакансий для службы по контракту военный комиссариат Тюменской области указывает ощутимую разницу в зарплатах. Кому-то из соискателей предлагают до 30 000 рублей, а другим — до 226 000.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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